La Vía Láctea, la galaxia donde se encuentra el sistema solar, pudo haber experimentado un cambio mucho más drástico de lo que se pensaba. Un nuevo estudio sugiere que su disco espiral habría girado aproximadamente 90 grados en algún momento de su historia, un fenómeno que incluso pudo modificar la trayectoria del Sol y los planetas alrededor del centro galáctico.

Las galaxias espirales, como la Vía Láctea, están formadas por un disco donde se concentran la mayoría de las estrellas, el gas y el agujero negro central, además de un halo mucho más difuso compuesto por estrellas antiguas. Desde hace años, los astrónomos sabían que el halo de nuestra galaxia se comportaba de una manera inusual, ya que gira mucho más lentamente que el disco principal.

Gracias a los datos obtenidos por la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea y a simulaciones realizadas con supercomputadoras, un equipo liderado por Kirill Batrakov, de la Universidad de Durham, encontró una posible explicación.

Tras analizar la evolución de 25 galaxias similares a la Vía Láctea durante miles de millones de años, los investigadores observaron que aquellas con un halo de rotación lenta también habían sufrido grandes colisiones con otras galaxias y un posterior giro de su disco.

Una antigua colisión podría explicar el fenómeno

“Ya sabemos que la Vía Láctea tuvo una enorme colisión frontal en el pasado con una galaxia conocida como Gaia-Sausage-Enceladus”, explicó Batrakov en un comunicado. “Por eso creemos que el disco de la Vía Láctea probablemente se inclinó en el pasado”.

Gaia-Sausage-Enceladus era una galaxia enana con una masa superior a 10.000 millones de veces la del Sol.

Los científicos estiman que chocó contra la Vía Láctea hace entre 8.000 y 11.000 millones de años, dejando como evidencia un gran número de estrellas que hoy forman parte del halo galáctico; sin embargo, los investigadores creen que la colisión no explica por sí sola el cambio de orientación del disco.

Las simulaciones indican que este cambio podría explicar por qué el halo galáctico gira más lentamente que el disco principal. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Aún no está claro qué provocó el cambio

Los modelos también mostraron que algunas galaxias experimentaron un giro de su disco sin haber sufrido una gran colisión. Esto sugiere que podrían existir otros procesos capaces de producir el mismo efecto, aunque por ahora los científicos no han identificado cuál habría ocurrido en el caso específico de la Vía Láctea.

“Creemos que podrían existir diferentes mecanismos responsables de estos cambios de orientación del disco”, señaló Batrakov en declaraciones a Space.com.

“En este momento no sabemos con certeza cuál de esos escenarios se aplica específicamente a la Vía Láctea y será necesario seguir investigando para comprender con precisión cómo ocurren estos cambios”, agregó.

El sistema solar también pudo verse afectado

Según los investigadores, si ese giro del disco ocurrió durante la existencia del sistema solar, la posición del Sol dentro de la galaxia podría no haber sido tan estable como se pensaba.

El cambio de orientación habría modificado la relación entre el disco y el halo galáctico, alterando gradualmente la trayectoria de muchas estrellas.

“Un giro del disco significa que la mayoría de las estrellas de la Vía Láctea alguna vez se movieron en trayectorias muy diferentes a las actuales, posiblemente incluso nuestro Sol, lo que significa que nuestro lugar ‘estable’ en la galaxia quizá no fue tan estable durante toda la vida del sistema solar”, afirmó Batrakov.

Aunque aún faltan más estudios, el hallazgo aporta una nueva perspectiva sobre la evolución de la Vía Láctea y de otras galaxias similares. (Foto: Pixabay)

Un nuevo capítulo para entender la historia de la Vía Láctea

Los autores destacan que comprender la evolución de la Vía Láctea también ayuda a explicar cómo se desarrollan otras galaxias del universo. El posible cambio de orientación del disco representa un nuevo episodio en la historia de nuestra galaxia y podría obligar a revisar algunos modelos sobre su formación y evolución.

“Descubrir que su disco se inclinó añade un nuevo capítulo a esa historia, uno que debemos tener en cuenta al situar a la Vía Láctea en un contexto más amplio junto a otras galaxias”, señaló Batrakov. “Lo que más me entusiasma es que esta compleja historia pueda reconstruirse únicamente a partir de las observaciones actuales”.

Los resultados fueron presentados durante la Reunión Nacional de Astronomía de la Royal Astronomical Society, celebrada en la Universidad de Birmingham.