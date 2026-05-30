Desde que fue detectado atravesando el Sistema Solar, el cometa interestelar 3I/ATLAS ha sido objeto de una intensa investigación. A medida que los científicos analizan nuevos datos, siguen apareciendo hallazgos sobre este extraño visitante procedente de otro sistema estelar, incluyendo pistas que podrían ayudar a comprender cómo se forman los planetas y cometas en otras partes de la galaxia.

A finales de 2025, las misiones espaciales JUICE, de la Agencia Espacial Europea (ESA), y Europa Clipper, de la NASA, lograron observar simultáneamente el cometa después de que emergiera detrás del Sol. En ese momento, el objeto mostraba una brillante nube de gas y polvo debido al material que expulsaba al calentarse por la radiación solar.

Los instrumentos de ambas naves detectaron emisiones de hidrógeno, oxígeno y carbono, proporcionando información inédita sobre el interior del objeto. (Foto: NOIRLab)

Dos naves observaron a 3I/ATLAS al mismo tiempo

Según el portal Universe Today, los equipos científicos del Instituto de Investigación del Suroeste (SwRI), responsables de los espectrógrafos ultravioleta instalados en ambas naves, coordinaron observaciones para analizar diferentes lados del cometa. Gracias a ello, los investigadores pudieron obtener información inédita sobre los gases liberados desde su núcleo.

Los datos recopilados permitieron estudiar la composición química interna de 3I/ATLAS. Mientras observaciones anteriores se habían centrado en las capas externas del objeto, el material expulsado tras su paso cerca del Sol ofreció pistas mucho más valiosas sobre su estructura y sobre el sistema estelar donde se formó originalmente.

Los científicos hallaron niveles de carbono más elevados de lo esperado en comparación con muchos cometas conocidos. (Foto: ESA)

Descubren elementos clave en su composición

“Mientras el cometa pasaba entre Juice y Europa Clipper, pudimos coordinar observaciones entre ambas naves de manera informal. Fundamentalmente, observamos emisiones de hidrógeno, oxígeno y carbono. Estos elementos se producen cuando los gases que escapan del núcleo del cometa se descomponen en átomos al exponerse a la luz solar. Creo que la coordinación con Europa Clipper fue una demostración divertida e impactante de cómo los dos proyectos pueden coordinar planes de observación. Y debido a que el equipo de SwRI participa en ambas misiones, fue un aspecto especialmente destacado para nosotros en términos de trabajo conjunto”, explicó Kurt Retherford, investigador principal de los instrumentos UVS de ambas misiones.

Los científicos detectaron niveles de carbono más altos de lo esperado en comparación con muchos cometas conocidos del Sistema Solar. Además, siguieron la evolución de las emisiones durante varios días, observando cómo cambiaban las proporciones de distintos gases a medida que el objeto avanzaba por el espacio.

Los datos ayudarán a comprender si el sistema estelar donde se formó 3I/ATLAS es similar o diferente al nuestro. (Foto: ESA / Juice / JANUS)

Una ventana hacia otros sistemas estelares

“Observar el cometa interestelar fue una emocionante ciencia adicional. El conjunto de datos obtenido es raro y único, e incluye emisiones de gases y polvo disperso. Esta fue la primera vez que tuvimos vistas directas simultáneas de la coma de un cometa desde dos direcciones. Europa Clipper nos mostró el lado nocturno del cometa, con una gran cantidad de polvo disperso, mientras que Juice observó principalmente gas brillante en el lado iluminado”, señaló Philippa Molyneux, investigadora asociada del instrumento Juice-UVS.

Los expertos destacan que los cometas y asteroides son restos de la formación de los sistemas planetarios. Por ello, estudiar objetos interestelares como 3I/ATLAS permite conocer cómo podrían ser otros sistemas estelares sin necesidad de viajar hasta ellos.

“Al estudiar la proporción entre hielo de agua y hielo seco, podemos comparar la composición de este cometa interestelar con la de los cometas nativos de nuestro Sistema Solar. Esto nos ayuda a comprender si el sistema estelar donde se formó 3I/ATLAS es similar al nuestro o diferente”, concluyó Molyneux.

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