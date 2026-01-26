El cometa 3I/ATLAS es un visitante interestelar que está cruzando nuestro sistema solar y cuyo comportamiento no deja de sorprender a los astrónomos. A diferencia de los cometas habituales, este cuerpo celeste proviene de fuera de nuestro sistema estelar y sigue una trayectoria hiperbólica, lo que significa que no está ligado gravitatoriamente al Sol y solo pasa una vez por aquí. Las observaciones con el Telescopio Espacial Hubble y otras herramientas científicas mostraron que 3I/ATLAS está envuelto en una coma dominada por CO₂ (dióxido de carbono) mucho más que por agua, algo muy inusual en cometas típicos que normalmente liberan principalmente vapor de agua cuando se acercan al Sol.

Los datos también muestran que la cantidad de CO₂ liberada es varias veces mayor que la de agua, lo que sugiere que el cometa podría haberse formado en un entorno muy diferente al de los cometas de nuestro sistema solar.

Otra observación inusual y más reciente es la presencia de jets o chorros de material que cambian de dirección lentamente, detectados durante varias noches de seguimiento. Estos jets siguen un patrón regular que sugiere un tipo de actividad en la superficie del cometa que no se ve comúnmente en los cometas conocidos.

Algunos telescopios terrestres, como el observatorio en Tenerife, observaron lo que se llama una “anti-cola”, un flujo de polvo que parece apuntar hacia el Sol en lugar de alejarse. Este efecto indica que la dinámica del polvo alrededor de 3I/ATLAS es diferente de la mayoría de los cometas que hemos visto antes.

Estudios detectaron una composición dominada por dióxido de carbono en lugar de agua, además de chorros de material con patrones inusuales. (Foto: NASA / JPL-Caltech / SWRI)

Además de estas características, el cometa ha sido objeto de seguimiento por múltiples misiones científicas, incluidos instrumentos como STEREO-A y ESA/SOHO, que capturaron imágenes del objeto mientras se desplaza a gran velocidad a través del sistema solar.

En conjunto, características como su alta proporción de dióxido de carbono, jets peculiares, anti-cola y su origen interestelar, hacen que 3I/ATLAS sea un objeto excepcional en comparación con los cometas típicos del sistema solar.

Su estudio ofrece una oportunidad única para aprender sobre los materiales y procesos de otros sistemas estelares y sobre la diversidad de cuerpos que existen en nuestra galaxia.

También se observaron fenómenos poco comunes como una “anti-cola” y una actividad superficial irregular. (Foto: Alfons Diepvens)

Qué concluyeron los telescopios más avanzados del mundo tras analizar al cometa 3I/ATLAS

Tras ser descubierto en julio de 2025, se confirmó rápidamente que 3I/ATLAS provenía de fuera del Sistema Solar, convirtiéndose en apenas el tercer objeto de este tipo detectado.

Aunque surgieron especulaciones en redes sociales sobre un posible origen artificial, la mayoría de la comunidad científica sostiene que se trata de un cometa natural. Para estudiarlo, se utilizaron telescopios de primer nivel como Hubble, James Webb, Gemini South, Very Large Telescope y observatorios de radio en distintos continentes.

El proyecto Breakthrough Listen, dedicado a buscar señales de vida inteligente, apuntó varios radiotelescopios hacia el objeto. Uno de ellos, el Allen Telescope Array, concluyó tras sus observaciones que: “No encontramos ninguna señal que merezca un análisis adicional”.

Resultados similares llegaron desde el radiotelescopio MeerKAT, cuyos datos confirmaron que el comportamiento químico y físico del cometa es consistente con el de un cometa común y que “no detectan señales de origen tecnológico”.

El cometa 3I/ATLAS fue descubierto en julio de 2025 y confirmó su origen interestelar, convirtiéndose en uno de los objetos más raros jamás observados. (Foto: Josep M. Trigo-Rodríguez / B06 Montseny Observatory)

Fernando Camilo, jefe científico del Observatorio Sudafricano de Radioastronomía, destacó el valor del trabajo colaborativo y afirmó: “Estamos contentos de contribuir, junto a colegas de todo el mundo, a una comprensión más completa de este fenómeno natural tan extraordinario: un cometa que probablemente se formó en otro sistema estelar y que ahora pasa brevemente por el nuestro”.

A estas conclusiones se sumaron observaciones del Green Bank Telescope, que indicó que “no se detectó ninguna emisión de radio artificial localizada en 3I/ATLAS”.

La conclusión general del proyecto Breakthrough Listen fue contundente: “No se han detectado tecnofirmas en ninguna de estas búsquedas. 3I/ATLAS continúa comportándose como se espera según procesos astrofísicos naturales…”, aunque aseguraron que seguirán monitoreando futuros objetos interestelares.

El astrofísico Avi Loeb sostuvo que los análisis sobre 3I/ATLAS no deberían ser considerados definitivos. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

Sin embargo, el astrofísico de Harvard Avi Loeb cuestionó estas conclusiones y sostuvo que los análisis no son definitivos.

Considera que observar el objeto durante poco tiempo no es suficiente para descartar hipótesis alternativas y advierte que aún existen anomalías por investigar, especialmente cuando el cometa se acerque a Júpiter.

Aunque aclara que no afirma que sea una nave artificial, insiste en que cerrar el caso sería prematuro y que la ciencia debería aplicar mayor cautela ante fenómenos de alto impacto potencial.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí