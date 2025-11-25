Los eventos que ocurren en el cielo suelen captar la atención de personas de todas las culturas. No solo generan asombro en quienes los observan por primera vez, sino que también representan una gran oportunidad para que los científicos analicen cómo se forman y qué procesos los originan.

Entre los fenómenos más conocidos están los eclipses solares y lunares, las conjunciones entre planetas, las explosiones de supernovas, los cometas e incluso las auroras. Cada uno ofrece datos importantes que ayudan a comprender mejor cómo funciona el universo y cómo evoluciona con el tiempo.

Dentro de estos eventos, las lluvias de meteoros suelen ser de las más esperadas. Ocurren cuando la Tierra cruza una zona donde quedaron restos de cometas o asteroides. Al entrar en la atmósfera, esos fragmentos se desintegran y producen destellos brillantes, conocidos popularmente como “estrellas fugaces”.

Las Gemínidas 2025 podrán verse entre el 13 y 14 de diciembre y serán una de las más intensas del año. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Este año, la lluvia de meteoros de las Gemínidas podrá verse entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de diciembre, según la hora peninsular. El portal astronomia.ign.es indica que se tratará de una de las lluvias más destacadas del 2024, visible durante gran parte de la noche siempre que el clima acompañe.

Sobre su origen, los especialistas recuerdan que durante mucho tiempo no se supo de dónde provenían estas estrellas fugaces.

“El origen de las gemínidas fue un misterio durante siglos pues no se sabía asociar la lluvia de meteoros con ningún cometa periódico conocido. En el año 1983, el telescopio espacial de infrarrojos IRAS (lanzado por la NASA) identificó un asteroide, llamado Faetón, y al estudiar su órbita, se concluyó que era este asteroide el que causaba la lluvia de estrellas. Se trata pues de un caso peculiar, pues prácticamente todas las otras lluvias de meteoros conocidas están causadas por cometas”, señalan los expertos.

Las Gemínidas destacan no solo por su brillo, sino también por su origen inusual ligado al asteroide Faetón. (Foto referencial: m-gucci/iStock)

Como ocurre con todas las lluvias de meteoros, las Gemínidas parecen surgir desde un punto fijo en el cielo. Ese lugar, conocido como “radiante”, se encuentra en la constelación de Géminis, lo que explica el nombre del fenómeno.

Quienes quieran disfrutar del espectáculo solo necesitan seguir unas recomendaciones básicas: buscar un sitio lejos de las luces de la ciudad, elegir un espacio amplio sin edificios ni árboles que bloqueen la vista y observar el cielo de manera relajada, abarcando la mayor cantidad posible de firmamento. Mientras más oscuro el entorno, mayor será la cantidad de meteoros que podrán apreciarse.

Estas son las próximas lluvias de meteoros visibles desde la Tierra

Gemínidas (14/15 de diciembre de 2025): Es una de las mejores del año, con una altísima THZ (120-150 meteoros/hora). Procede del asteroide 3200 Phaethon.

Úrsidas (22/23 de diciembre de 2025): Una lluvia menor que ocurre cerca de Navidad, con una THZ de unos 10.

Cuadrántidas (3/4 de enero de 2026): Potente lluvia de inicio de año con una THZ variable (60-200), ideal para observadores madrugadores.

Eta Acuáridas (5/6 de mayo de 2026): Lluvia de primavera con una THZ de 50-60, compuesta por escombros del famoso Cometa Halley.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí