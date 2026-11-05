La lluvia de meteoros Leónidas estará activa del 6 al 30 de noviembre de 2026 y tendrá su mayor actividad el martes 17, de acuerdo con el calendario de lluvias de meteoros de 2026 de la Organización Internacional de Meteoros (IMO). Aunque el máximo está previsto para esa fecha, también habrá oportunidades para observar el fenómeno durante la madrugada del 18 de noviembre. El mejor momento para buscar las estrellas fugaces será entre la medianoche y el amanecer, cuando la constelación de Leo, de donde parecen proceder los meteoros, se encuentre más elevada en el cielo. En América del Norte se recomienda prestar atención a las primeras horas del 17 y 18 de noviembre, mientras que en Europa la madrugada del 18 será una de las mejores oportunidades.

Otro aspecto favorable para la observación será la iluminación de la Luna. Durante el máximo de actividad estará cerca de su fase de cuarto creciente y se ocultará antes de las mejores horas de observación, lo que permitirá contar con un cielo más oscuro y facilitará la identificación de los meteoros.

Se estima una tasa de hasta 15 meteoros por hora en condiciones ideales, aunque la cantidad visible dependerá del lugar y la oscuridad del cielo. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Cuántas estrellas fugaces se podrán ver?

En condiciones ideales, las Leónidas pueden alcanzar una tasa horaria cenital (ZHR) de aproximadamente 15 meteoros por hora; sin embargo, esta cifra no significa que todas las personas podrán observar esa cantidad de estrellas fugaces durante 60 minutos.

La ZHR es una medida que supone un cielo completamente despejado y oscuro, además de que el punto radiante de la lluvia se encuentre justo sobre el observador. En la práctica, factores como la contaminación lumínica, las nubes y la posición de la constelación pueden reducir considerablemente la cantidad de meteoros visibles. Por eso, lo más realista es esperar observar algunos destellos durante una hora de vigilancia.

Las Leónidas son conocidas por producir meteoros muy rápidos que atraviesan la atmósfera terrestre a unos 71 kilómetros por segundo, según la NASA. Algunos pueden generar bolas de fuego muy brillantes y dejar rastros luminosos que permanecen durante varios segundos en el cielo.

El fenómeno se produce cuando la Tierra atraviesa los restos del cometa 55P/Tempel-Tuttle. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Desde dónde se podrá observar la lluvia de meteoros?

Las Leónidas reciben su nombre de la constelación de Leo, porque desde la perspectiva terrestre los meteoros parecen surgir de esa región del cielo. El fenómeno es visible principalmente en el hemisferio norte, aunque también puede observarse desde numerosos lugares del hemisferio sur. Para encontrar la constelación, se puede tomar como referencia la estrella brillante Régulo y buscar un conjunto de estrellas que forma una figura similar a un signo de interrogación invertido, conocido como la Hoz de Leo.

Según el portal Space.com, el origen de esta lluvia está relacionado con el cometa 55P/Tempel-Tuttle, que completa una órbita alrededor del Sol aproximadamente cada 33 años y deja partículas de polvo y hielo a su paso. Cuando la Tierra atraviesa esos restos, las pequeñas partículas ingresan a la atmósfera y se calientan, produciendo los destellos que conocemos como estrellas fugaces.

Aunque normalmente las Leónidas presentan una actividad moderada, en ocasiones generaron espectáculos extraordinarios: en 1966 se registró una tormenta de meteoros en la que algunos observadores reportaron hasta 40 meteoros por segundo. En 2026 se cumplen 60 años de aquel acontecimiento.

Para disfrutar de la lluvia de meteoros no se necesitan telescopios ni binoculares. Lo recomendable es alejarse de las luces de las ciudades, buscar un lugar con el horizonte despejado y observar la mayor parte posible del cielo, sin concentrar la mirada únicamente en Leo. Asimismo, conviene esperar unos 30 minutos para que los ojos se adapten a la oscuridad y llevar ropa abrigada, una bebida caliente y una silla cómoda para permanecer al aire libre.

Datos clave de las Leónidas 2026