Dentro de solo unos días, la lluvia de estrellas Perseidas entrará en su apogeo. Eso implica que en condiciones normales hasta 100 meteoros por hora podrían cruzar el firmamento nocturno de la Tierra, convirtiéndola en uno de los espectáculos cósmicos más esperados por los astrónomos profesionales y aficionados en todo el mundo.

No obstante, este año si quieres observar las Perseidas no es necesariamente buena idea esperar hasta que llegue a su máximo esplendor. Y es que este 2025, las también llamadas ‘Lágrimas de San Lorenzo’ enfrentarán una competencia que dificultará su visualización.

La lluvia de estrellas Perseidas, llamada 'Las lágrimas de San Lorenzo', es un fenómeno celeste que se ve en el hemisferio norte. (Foto: Samuel de Roman/Anadolu via Getty Images)

Luna de Esturión, competencia de las Perseidas

Este año, el apogeo de las Perseidas será solo unos días después de la Luna de Esturión, una Superluna que con su espectacular brillo opacará a la lluvia de meteoros más famosa del mundo.

Las Perseidas competirán con una luna gibosa lo que hará que durante los días de apogeo solo los meteoros más brillantes sean visibles para los ojos humanos.

“Este año, la visibilidad se verá afectada por una Luna llena del 84 % en la noche de máxima visibilidad. Es posible que aún se vean algunos meteoros brillantes antes del amanecer, pero las condiciones de observación no son ideales”, precisó la NASA.

Sin embargo, eso no significa que no puedas ver Perseidas este 2025. La lluvia de estrellas está activa desde el 17 de julio pasado y seguirá iluminando los cielos hasta el 24 de agosto. Por eso, si quieres disfrutar de este evento astronómico aprovecha estas noches y madrugadas cuando la Luna todavía no alcanza la fase de Luna llena.

Las Perseidas han llegado a ser calificadas por la NASA como “la mejor lluvia de meteoros” debido a que fácilmente se pueden ver sus bólidos, incluso cuando no está en sus días pico.

La lluvia de estrellas Perseidas con un bosque y la Vía Láctea de fondo. Es considerada la mejor lluvia de meteoros por la cantidad de bólidos visibles. (Foto: stock_colors/iStock)

Cuál es la mejor hora para ver las Perseidas según la NASA

La agencia espacial de Estados Unidos ha adelantado que desde las 10:00 pm ya se pueden observar los meteoros de las Perseidas, aunque el mejor momento para disfrutar este espectáculo es poco antes del amanecer.

Para poder disfrutar de las Perseidas, debes alejarte de las luces de las ciudades. Esta lluvia de meteoros es mejor vista en el hemisferio norte.

Datos claves sobre las Perseidas y la Luna de Esturión