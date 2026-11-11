Cada año durante el otoño, la Tierra atraviesa regiones del espacio donde se encuentran restos de polvo y partículas que dejó el cometa Encke, un cuerpo helado de aproximadamente 4,8 kilómetros de diámetro que completa una órbita alrededor del Sol cada 3,3 años. Al ingresar en la atmósfera terrestre a velocidades cercanas a los 104.607 kilómetros por hora, estos fragmentos se calientan y producen destellos luminosos que conocemos como estrellas fugaces.

Este fenómeno se divide en dos corrientes: las Táuridas del Sur, cuya actividad se extiende del 20 de septiembre al 20 de noviembre, y las Táuridas del Norte, visibles entre el 20 de octubre y el 10 de diciembre. Ambas parecen originarse en la constelación de Tauro, que durante las noches de noviembre aparece en dirección sureste.

Una de sus principales características es la aparición de bolas de fuego, meteoros especialmente brillantes que pueden superar el resplandor de Venus.

El fenómeno podría producir hasta cinco meteoros por hora en condiciones de cielo oscuro. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Cuándo alcanza su punto máximo la lluvia de meteoros?

De acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Meteoros (American Meteor Society), las Táuridas del Norte llegarán a su máxima actividad durante la noche del 11 al 12 de noviembre. En condiciones favorables, con un cielo oscuro y despejado, se podrían observar hasta cinco meteoros por hora. Además, la Luna tendrá apenas un 4% de iluminación, una condición que facilitará la observación de destellos más tenues.

Por su parte, las Táuridas del Sur ya tuvieron sus dos momentos de mayor actividad durante 2026. El primero ocurrió el 14 de octubre, mientras que el segundo se registró durante la noche del 4 al 5 de noviembre.

Aunque esta corriente ya pasó por sus principales picos, todavía forma parte del calendario de actividad del fenómeno hasta el 20 de noviembre.

Para disfrutar del espectáculo, se recomienda buscar un lugar sin contaminación lumínica, observar cerca de la medianoche y evitar telescopios o binoculares. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Perplexity)

¿Cómo observar las estrellas fugaces de las Táuridas?

Para aumentar las posibilidades de contemplar el espectáculo, lo recomendable es buscar un lugar alejado de las luces artificiales y observar el cielo cerca de la medianoche. En ese momento, la constelación de Tauro se encontrará en una posición elevada hacia el sureste, lo que permitirá tener mejores condiciones para localizar los meteoros.

Sin embargo, no es necesario mirar directamente hacia esa constelación. Lo ideal es dirigir la vista hacia una zona del cielo cercana, pero a cierta distancia de Tauro, ya que allí los meteoros pueden mostrar trayectorias luminosas más largas y llamativas. Tampoco se recomienda utilizar telescopios o binoculares: lo mejor es mantener un campo de visión amplio para no perderse ningún destello.

Finalmente, conviene llevar ropa abrigadora y esperar entre 20 y 30 minutos en la oscuridad para que los ojos se adapten y puedan distinguir incluso las estrellas fugaces más débiles.