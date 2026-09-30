El mes de Octubre ofrecerá varias oportunidades para observar el cielo nocturno. Durante el mes se podrán apreciar lluvias de meteoros, acercamientos entre la Luna y otros cuerpos celestes y planetas en condiciones especialmente favorables, por lo que habrá diferentes fechas para mirar hacia arriba.

Para disfrutar de muchos de estos fenómenos será preferible alejarse de las luces de las ciudades y buscar cielos oscuros; sin embargo, algunos de los acontecimientos más destacados, especialmente las apariciones de planetas, también podrán observarse desde zonas urbanas si se conoce el momento y la dirección adecuados.

Saturno estará en su mejor momento el 4 de octubre

Uno de los primeros acontecimientos del mes llegará el 4 de octubre, cuando Saturno alcance la oposición y se encuentre en uno de sus momentos más favorables para ser observado. Según National Geographic, el planeta estará en su punto más cercano a la Tierra alrededor de las 8 a. m., hora del Este, y los días anteriores y posteriores también serán adecuados para buscar sus característicos anillos.

Para localizarlo, habrá que mirar hacia el sur-sureste cerca de las 11 p. m. y seguir su recorrido durante las horas siguientes, cuando irá ganando altura en el cielo. Para distinguir los anillos de Saturno será necesario utilizar al menos un pequeño telescopio o unos binoculares de alta potencia.

Saturno alcanzará la oposición el 4 de octubre. (Foto: A. SIMON, M.H. WONG / Hubble / EUROPEAN SPACE AGENCY / AFP)

La Luna y Marte se encontrarán el 5 de octubre

Los madrugadores tendrán otra oportunidad el 5 de octubre, cuando una Luna creciente aparezca cerca de Marte poco antes del amanecer. Ambos cuerpos podrán buscarse sobre el horizonte oriental, mientras que Júpiter aparecerá en una posición diagonal por debajo de ellos más tarde durante la mañana.

La misma jornada permitirá intentar localizar el cúmulo de la Colmena, situado justo debajo de la Luna. Este conjunto contiene alrededor de 1.000 estrellas y se encuentra a unos 600 años luz de la Tierra.

Bajo cielos oscuros puede verse como una pequeña mancha a simple vista, aunque unos binoculares o un telescopio modesto permitirán apreciarlo mejor.

Las Dracónidas alcanzarán su máximo entre el 8 y 9 de octubre

La lluvia de meteoros Dracónidas tendrá su punto máximo durante la noche del 8 al 9 de octubre. Aunque no se caracteriza por producir una gran cantidad de meteoros, este año coincidirá con una Luna creciente muy fina que estará perdiendo iluminación, por lo que habrá menos luz lunar para interferir con la observación.

SeaSky.org informa que, en lugares alejados de la contaminación lumínica, podrían observarse alrededor de 10 meteoros por hora.

El mejor momento para intentar verlos será una o dos horas después de la puesta del Sol. Además, Saturno podrá localizarse hacia el sur durante esa misma noche.

Las lluvias de meteoros Dracónidas y Oriónidas también tendrán sus respectivos momentos de mayor actividad durante el mes. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

La Luna nueva favorecerá la observación de la Vía Láctea

El 10 de octubre llegará la Luna nueva, una de las mejores condiciones del mes para observar el núcleo de la Vía Láctea. El otoño es una época especialmente favorable para encontrar esta región de nuestra galaxia porque, a diferencia de la primavera, puede observarse desde que cae la noche.

La ausencia de luz lunar permitirá apreciar mejor la franja brillante formada por millones de estrellas y que también contiene un agujero negro supermasivo.

Octubre será además uno de los últimos meses del año para intentar observar el núcleo de la Vía Láctea desde Estados Unidos, ya que permanecerá oculto detrás del Sol aproximadamente entre noviembre y febrero.

Mercurio tendrá su máxima elongación el 12 de octubre

El 12 de octubre, Mercurio alcanzará su mayor elongación oriental, momento en el que el planeta estará más alejado del Sol desde nuestra perspectiva. Debido a que normalmente permanece demasiado cerca del astro, estas condiciones ofrecen una oportunidad más favorable para localizarlo.

La observación será especialmente conveniente desde el hemisferio sur, aunque quienes se encuentren en Estados Unidos también podrán intentarlo si cuentan con una vista despejada hacia el horizonte occidental.

La Luna creciente estará cerca y, por seguridad, cualquier instrumento óptico deberá utilizarse hacia el oeste solamente después de la puesta del Sol.

luna nueva es la fase lunar en la que el satélite se encuentra situado exactamente entre la Tierra y el Sol. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Las Oriónidas tendrán su máximo el 21 y 22 de octubre

La segunda gran lluvia de meteoros del mes será la de las Oriónidas, cuyo máximo ocurrirá durante la noche del 21 al 22 de octubre. En condiciones de cielo oscuro, el fenómeno puede producir hasta 20 meteoros por hora y su mejor momento de observación llegará durante las horas previas al amanecer.

Los meteoros parecen surgir de la dirección de la constelación de Orión y son conocidos por su velocidad y brillo, capaces de dejar trazos luminosos en el cielo.

Aunque la Luna gibosa creciente estará presente durante el máximo, se ocultará unas horas antes del amanecer, justo cuando la lluvia alcanzará sus mejores condiciones.

La Luna del cazador aparecerá el 26 de octubre

La Luna llena de octubre, conocida tradicionalmente como la Luna del cazador, alcanzará su máxima luminosidad poco después de la medianoche del 26 de octubre; sin embargo, para disfrutar de su aspecto más llamativo, los mejores momentos serán su salida y su puesta.

Cuando aparezca sobre el horizonte oriental alrededor del atardecer, la Luna puede adquirir un tono anaranjado y parecer especialmente grande. El mismo efecto podrá observarse cuando desaparezca por el oeste alrededor del amanecer.

La luna del cazador es la primera luna llena que ocurre después del equinoccio de otoño. (Foto referencial: Freepik)

Las Pléyades serán ocultadas por la Luna el 27 de octubre

El último gran espectáculo del mes llegará el 27 de octubre, cuando la Luna pase frente a varias estrellas de las Pléyades, un evento conocido como ocultación lunar.

Las Pléyades, también llamadas M45 o las Siete Hermanas, son un cúmulo de estrellas jóvenes situado a unos 444 años luz de la Tierra.

El fenómeno comenzará alrededor de las 6 p. m., hora del Este, y terminará poco antes de la medianoche. El momento de mayor acercamiento se producirá cerca de las 9:30 p. m., cuando la Luna pase sobre algunas de las estrellas del cúmulo.

La ocultación podrá observarse en buena parte del mundo, incluida Norteamérica, aunque la costa este de Estados Unidos tendrá la oportunidad de apreciar el fenómeno completo.