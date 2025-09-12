En los últimos días, el 3I/ATLAS, que es un objeto interestelar, ha generado preocupación en muchas personas de Estados Unidos. Esto a raíz de que ya se informó que tendrá su máxima aproximación al Sol a finales de octubre. Pero también está el tema de que Avi Loeb ha sugerido que no es un simple cometa. Todo ello lo indicó en lo que se ha denominado como ‘la escala de Loeb’. A continuación conocerás qué significa.

Resulta que el astrofísico y cosmólogo Abraham ‘Avi’ Loeb, conocido por su enfoque en la búsqueda de vida extraterrestre, propuso la ya indicada escala en un artículo publicado en Medium, que lleva por título ‘On the Uncertain Nature of 3I/ATLAS’ (‘Sobre la naturaleza incierta de 3I/ATLAS’). Esto con el fin de clasificar el objeto interestelar.

Es una propuesta personal

Ten en cuenta que la ‘escala de Loeb’ no es una escala científica reconocida ni para el 3I/ATLAS, ni para ningún objeto astronómico. Simplemente es una propuesta personal que hizo Avi Loeb. Debido a las características inusuales que posee el objeto interestelar, él ha llegado a especular sobre su posible origen artificial, en lugar de natural como un cometa.

Avi Loeb es un físico teórico estadounidense-israelí especializado en astrofísica y cosmología. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

Para ser más directos, él ha calificado la probabilidad de que 3I/ATLAS sea una nave alienígena artificial, en una escala de 0 (definitivamente natural) a 10 (definitivamente artificial), asignándole un valor de 4 a la hora de redactar su artículo en Medium.

La recolección de más datos acerca del 3I/ATLAS es fundamental

Pero ojo a esto: Avi Loeb fue claro en señalar que, a medida que se recolecten más datos sobre el cometa, su puntuación podría aumentar a 10 (si se confirma su origen artificial) o disminuir a 0 (si se determina que es un cometa natural).

La NASA considera que el 3I/ATLAS es un cometa, pero los especialistas no descartan escenarios más complejos. (Foto: NASA, ESA, D. Jewitt (UCLA), J. DePasquale (STScI))

“Si un coche de carreras se dirige hacia ti con un 40 % de probabilidad de ser peligroso”, afirma Loeb (según National Geographic), “lo sensato es no apartar la vista”. En definitiva, las próximas semanas serán decisivas para aclarar todo.

