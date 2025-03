Es claro que el calor extremo puede generar un gran estrés en las personas. Lo que no se sabía hasta hace poco es que también es capaz de acelerar el envejecimiento biológico en los adultos mayores. Un estudio de la Escuela de Gerontología Leonard Davis de la Universidad del Sur de California (Estados Unidos) ha llegado a esa conclusión y aquí podrás enterarte de todos los detalles.

La autora principal de la investigación es Jennifer Ailshire, quien además es profesora de gerontología y sociología en la mencionada casa de estudios. Ella, de acuerdo a una nota publicada en la web de la Escuela de Gerontología de la USC, ha asegurado que las personas que viven en barrios donde se experimentan más días de calor intenso han mostrado un mayor envejecimiento biológico en promedio que los residentes de regiones más frías.

Diferencia entre la edad biológica y la edad cronológica

Antes de seguir profundizando en el tema, es importante que tengas en claro que la edad biológica, siempre según la citada fuente, “es una medida del funcionamiento del cuerpo a nivel molecular, celular y sistémico”, mientras que la edad cronológica está “basada en la fecha de nacimiento”. Dicho ello, “tener una edad biológica mayor que la edad cronológica se asocia con un mayor riesgo de enfermedad y mortalidad”. Habiéndote aclarado esto, sigamos.

Para la investigación se contó con más de 3.600 participantes del Estudio de Salud y Jubilación (HRS) de 56 años o más de todo Estados Unidos. “Se analizaron muestras de sangre tomadas en varios momentos durante el período de estudio de seis años para detectar cambios epigenéticos o cambios en la forma en que los genes individuales se ‘activan’ o ‘desactivan’ mediante un proceso llamado metilación del ADN”, se explicó en la nota.

En el estudio participaron personas de 56 años o más de todo Estados Unidos. (Foto: natalie_board / iStock)

“Los investigadores utilizaron herramientas matemáticas llamadas relojes epigenéticos (PCPhenoAge, PCGrimAge y DunedinPACE) para analizar los patrones de metilación y estimar las edades biológicas en cada momento. Luego compararon los cambios en la edad biológica de los participantes con el historial de índice de calor de su ubicación y la cantidad de días de calor informados por el Servicio Meteorológico Nacional entre 2010 y 2016”, se agregó.

De acuerdo a la coautora del estudio Eunyoung Choi, que es una exalumna del doctorado en Gerontología Leonard Davis de la USC y becaria postdoctoral, el análisis reveló una correlación significativa entre los barrios con más días de calor extremo y los individuos que experimentan mayores aumentos en la edad biológica.

Según Jennifer Ailshire, los adultos mayores son particularmente vulnerables a los efectos del calor extremo. (Foto: ProfessionalStudioImages / iStock)

Si vives en un área con más días de calor, envejeces biológicamente más rápido

“Los participantes que viven en áreas donde los días de calor, definidos como de extrema precaución o niveles más altos (≥90 °F), ocurren la mitad del año, como Phoenix, Arizona, experimentaron hasta 14 meses de envejecimiento biológico adicional en comparación con aquellos que viven en áreas con menos de 10 días de calor al año”, señaló. “Incluso después de controlar varios factores, encontramos esta asociación. El hecho de vivir en un área con más días de calor significa que estás envejeciendo biológicamente más rápido”, recalcó.

Los adultos mayores son particularmente vulnerables a los efectos del calor extremo, según Ailshire. La experta indicó que el estudio usó el índice de calor, en lugar de solo la temperatura del aire, para tener en cuenta la humedad relativa al analizar los resultados.

“En realidad, se trata de la combinación de calor y humedad, en particular en el caso de los adultos mayores, porque no sudan de la misma manera. Comenzamos a perder la capacidad de tener el efecto refrescante de la piel que se produce por la evaporación del sudor. Si estás en un lugar con mucha humedad, no obtienes tanto efecto refrescante. Tienes que observar la temperatura y la humedad de tu área para comprender realmente cuál podría ser tu riesgo”, aseveró.