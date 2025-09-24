Un hallazgo reciente en Saturno sorprendió a la comunidad científica, abriendo nuevas preguntas sobre la dinámica de los planetas gigantes. Lo que parecía una simple observación del polo norte del planeta de los anillos terminó revelando fenómenos atmosféricos que nadie había visto antes.

Según el New York Post, astrónomos detectaron en Saturno unas misteriosas “dark beads” (puntos o manchas oscuras) y otras estructuras nunca vistas que no se parecen a nada conocido en nuestro sistema solar. El sorprendente hallazgo fue descrito en un estudio reciente, dejando sin explicación a los científicos.

Las imágenes fueron tomadas por el Telescopio Espacial James Webb, utilizando su espectrógrafo de infrarrojo cercano. Este instrumento apuntó hacia la famosa tormenta en forma de hexágono que gira en el polo norte del planeta de los anillos, según detalla el artículo publicado el 28 de agosto en Geophysical Research Letters.

Las imágenes del telescopio James Webb revelan “perlas oscuras” y figuras en forma de estrella que no se parecen a nada conocido. (Foto: HO / NASA / AFP)

Durante las observaciones, los investigadores se concentraron en la ionosfera de Saturno y registraron tanto los puntos oscuros como una posible figura en forma de “estrella de seis puntas” formada por “brazos extendidos” en la atmósfera.

“Hemos descubierto una serie de ‘beads’ oscuras en la ionosfera, que se forman a lo largo de distintas longitudes, alejadas de la región con la aurora más brillante”, señalaron los científicos en el estudio.

El artículo explica que estas formaciones parecen ser “dinámicamente estables durante periodos de varias horas” y que probablemente se originan “como resultado de los choques entre los vientos de la ionosfera”.

Los investigadores aseguran que el hallazgo fue completamente inesperado y que no existe un fenómeno similar en otros planetas. (Foto: NASA/JPL-Caltech/SSI/Hampton University)

Además, los investigadores detectaron en la estratósfera superior de Saturno una formación “diferente a cualquier cosa conocida hasta ahora”.

“Un oscuro casquete polar parece extender brazos hacia la región subecuatorial, con radios que forman una estrella de seis puntas. Sin embargo, faltan dos de esos seis brazos, lo que crea una estructura extrañamente asimétrica”, describe el documento.

El profesor de astronomía Tom Stallard, de la Universidad de Northumbria, señaló que estos hallazgos fueron “completamente inesperados e inexplicables”.

Los expertos creen que estudiar este descubrimiento podría ayudar a entender mejor las capas superiores de la Tierra y de otros gigantes gaseosos. (Foto referencial: Freepik)

“Anticipábamos ver emisiones en bandas amplias a distintos niveles. En cambio, hemos visto patrones de puntos y estrellas a gran escala que, pese a estar separadas por enormes distancias en altitud, podrían estar conectadas entre sí. Y tal vez también estén vinculadas al famoso hexágono más profundo en las nubes de Saturno. Estas características fueron completamente inesperadas y, por ahora, son totalmente inexplicables”, dijo Stallar en un comunicado.

El estudio concluye que ni las “puntos oscuros” ni los “brazos extendidos” tienen un equivalente en otros planetas.

Aun así, los científicos creen que seguir investigando este fenómeno podría aportar pistas sobre la termosfera de la Tierra y las complejas interacciones en las ionosferas de Júpiter y de los gigantes de hielo, como Urano y Neptuno.

Lo que debes saber sobre Saturno

Saturno es un gigante gaseoso, el sexto planeta desde el Sol y el segundo más grande del sistema solar, compuesto principalmente por hidrógeno y helio.Es famoso por su impresionante sistema de siete anillos principales, llenos de espacios entre ellos, que le dan un aspecto único.

El planeta orbita el Sol en unos 29,5 años terrestres, lo que significa que un año en Saturno es muy largo.

A diferencia de los planetas rocosos, Saturno no tiene una superficie sólida. Su estructura consiste en un núcleo rocoso, rodeado por hidrógeno líquido y gaseoso bajo intensa presión. La baja densidad de Saturno es tan peculiar que, teóricamente, podría flotar en agua si existiera un océano lo suficientemente grande para contenerlo.

Además de sus anillos, Saturno cuenta con una gran cantidad de lunas, siendo Titán la más grande y la segunda más grande de todo el sistema solar. El planeta tiene un día muy corto, con una rotación completa sobre su eje que dura poco más de 10 horas.

