El objeto interestelar 3I/ATLAS continúa captando la atención de la comunidad científica tras revelar nuevos datos sobre su composición mientras atraviesa el sistema solar. Ahora, los investigadores detectaron importantes cambios químicos en el cometa, lo que sugiere que no tiene una estructura homogénea.

Observaciones recientes realizadas con el telescopio Subaru Telescope mostraron que el interior del objeto podría ser diferente de su capa exterior. Este hallazgo es clave, pues convierte al cometa en una oportunidad poco común para estudiar materiales formados fuera de nuestro entorno solar.

A diferencia de la mayoría de cometas observados habitualmente, 3I/ATLAS no se originó cerca del Sol. Los científicos creen que proviene de otro sistema estelar y que fue expulsado hace millones o incluso miles de millones de años tras eventos gravitacionales intensos.

Debido a ese origen, el objeto transportaría materiales creados bajo condiciones físicas distintas a las del sistema solar. Por eso, los especialistas lo consideran una especie de “archivo natural” sobre cómo pudieron formarse otros sistemas planetarios en la galaxia.

Datos obtenidos con el Subaru Telescope sugieren que el interior de 3I/ATLAS sería distinto a su superficie. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Perplexity)

Qué detectaron las últimas observaciones de 3I/ATLAS

Según el portal IFLScience, el equipo liderado por Yoshiharu Shinnaka analizó la nube de gas y polvo que rodea al núcleo del cometa, conocida como coma.

Durante el estudio detectaron variaciones en la proporción de dióxido de carbono y agua liberados por el objeto.

Los investigadores encontraron que esa relación química cambió respecto a mediciones realizadas después de su anterior acercamiento al Sol en octubre de 2025. Esto indicaría que el calentamiento solar está exponiendo capas internas distintas a medida que el cometa pierde material.

Los expertos explican que, cuando un cometa se acerca al Sol, el hielo se transforma directamente en gas en un proceso llamado sublimación; sin embargo, en el caso de 3I/ATLAS, el patrón observado parece revelar una estructura interna inusual.

Este comportamiento podría significar que el objeto se formó en zonas muy variables dentro de su sistema original, donde temperatura, radiación y composición cambiaban considerablemente.

Científicos creen que este visitante proviene de otro sistema estelar y transporta materiales formados bajo condiciones diferentes a las del Sol. (Foto: ESA)

En consecuencia, 3I/ATLAS podría conservar información valiosa sobre el nacimiento de planetas alrededor de otras estrellas.

Las primeras observaciones utilizadas para comparar la composición del cometa fueron tomadas el 6 de agosto de 2025, antes de que el objeto alcanzara su perihelio, es decir, su punto más cercano al Sol, ocurrido el 29 de octubre del mismo año.

Meses después, el 7 de enero de 2026, el telescopio Subaru Telescope volvió a analizar el cometa y permitió a los investigadores calcular nuevamente la proporción entre dióxido de carbono y agua.

En esta nueva medición, el equipo liderado por Shinnaka detectó una proporción de dióxido de carbono mucho menor que la registrada anteriormente. Aunque el nivel seguía siendo más alto que en la mayoría de cometas del sistema solar, el resultado fue comparable al observado en 2I/Borisov, el segundo objeto interestelar identificado hasta ahora.

Los investigadores consideran que futuras observaciones de objetos similares podrían ampliar el conocimiento sobre la formación de planetas fuera del sistema solar.

El hallazgo podría ayudar a comprender mejor cómo nacen planetas y cometas en otras regiones de la galaxia. (Foto: NASA / Lowell Observatory / Qicheng Zhang)

“Con la operación a gran escala de telescopios de rastreo en los próximos años, se espera descubrir muchos más objetos interestelares”, dijo el investigador.

“A través del estudio de estos objetos, esperamos obtener una comprensión más profunda de cómo se formaron planetesimales y planetas en una amplia variedad de sistemas estelares, incluido nuestro propio sistema solar”, agregó.

Cada objeto interestelar detectado representa una oportunidad excepcional para la ciencia, ya que suelen aparecer de forma repentina y permanecer poco tiempo al alcance de observación.

Mientras continúa alejándose, 3I/ATLAS deja abiertas nuevas preguntas sobre cuánto se parecen realmente otros sistemas planetarios al nuestro.

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