Semanas atrás, un grupo de perros callejeros que vive en la zona de exclusión de Chernóbil (Chernobyl) se volvió viral luego de que varios de ellos fueran vistos con un inusual color azul en el pelaje. Las fotografías no solo sorprendieron en redes sociales, sino que también reavivaron el interés por los animales que sobreviven en este territorio marcado por el desastre nuclear de 1986.

Las fotos de tres perros teñidos de azul brillante se hicieron virales en octubre, gracias a una publicación en Facebook del programa Dogs of Chernobyl, una iniciativa que brinda atención a los cientos de canes que viven cerca del antiguo reactor. Como suele ocurrir, las especulaciones no tardaron en llegar.

En medios y redes circularon rumores que atribuían el color a efectos de la radiación e incluso a supuestas mutaciones. Para aclarar la situación, uno de los científicos involucrados con el programa, miembro asociado de la organización sin fines de lucro Clean Futures Fund (CFF), decidió pronunciarse.

“El informe inicial de CFF en TikTok desató una oleada de comentarios en redes sociales que sugerían que esto podría ser una respuesta a la radiación en la región. Algunos incluso insinuaron mutaciones inducidas por la radiación y alguna forma de adaptación evolutiva al entorno local”, explicó el doctor Timothy A. Mousseau, de la Universidad de Carolina del Sur, en una publicación de Dogs of Chernobyl en Facebook.

Poco después, el especialista desmintió por completo esas teorías y reveló la que sería la verdadera causa. “Nada podría estar más lejos de la verdad. De hecho, el tinte azul probablemente provino de un baño portátil volcado, donde los perros se revolcaron en los desechos, como suelen hacer los perros (¡piensa en una caja de arena para gatos!)”, afirmó.

“La coloración azul era simplemente un signo del comportamiento poco higiénico del perro. ¡Como sabe cualquier dueño de perros, la mayoría comerá prácticamente cualquier cosa, incluidas las heces!”, agregó.

Fotografía tomada desde un helicóptero en abril de 1986 que muestra una vista general del cuarto bloque de energía destruido de la central nuclear de Chernobyl, pocos días después de la catástrofe. (Foto: VLADIMIR REPIK / AFP). / VLADIMIR REPIK

Desde 2017, el programa Dogs of Chernobyl cuida a unos 700 animales que viven dentro de las 18 millas cuadradas que conforman la zona de exclusión. La mayoría desciende de las mascotas que fueron abandonadas cuando la población evacuó tras la catástrofe.

A pesar de la ausencia humana, la fauna prosperó durante casi cuatro décadas. Según el New York Post, un estudio de 2024 incluso encontró que algunos perros de la región desarrollaron una mutación que les otorga cierta inmunidad a la radiación, la contaminación y los metales pesados.

No obstante, la radiación en el área sigue siendo seis veces mayor que el límite permitido para trabajadores humanos. Se estima que pasen unos 3.000 años antes de que la zona vuelva a ser habitable.

Aunque la fauna ha prosperado en la zona, la región sigue siendo altamente radiactiva y no será habitable por miles de años. (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP). / DIMITAR DILKOFF

Todo lo que debes saber sobre el accidente de Chérnobil

El accidente de Chernóbil ocurrió el 26 de abril de 1986 en la Central Nuclear Vladímir Ilich Lenin, cerca de la ciudad de Prípiat, en lo que entonces era la República Socialista Soviética de Ucrania.

La catástrofe fue resultado de un aumento súbito e incontrolado de potencia en el reactor número 4, mientras los operadores realizaban una prueba de seguridad que salió catastróficamente mal. La prueba buscaba determinar si las turbinas podrían generar suficiente electricidad residual para operar sistemas de enfriamiento hasta que los generadores de emergencia se encendieran.

Durante la prueba, se violaron múltiples protocolos de seguridad. La principal causa fue un diseño inherentemente defectuoso del reactor RBMK, combinado con errores humanos como la desactivación intencional de mecanismos de apagado de emergencia y la operación del reactor a un nivel de potencia peligrosamente bajo. Esto llevó a la acumulación de vapor y, al intentar detener la reacción, una propiedad del diseño (el coeficiente de vacío positivo) provocó un aumento descontrolado de la reactividad.

El incremento de la potencia causó dos explosiones sucesivas de vapor que destruyeron el núcleo del reactor y el edificio circundante. La explosión no fue nuclear, sino química (de vapor), pero lanzó material radiactivo a la atmósfera y provocó un incendio masivo de grafito. La radiación se dispersó por vastas zonas de Europa y Bielorrusia, causando la evacuación permanente de Prípiat y el establecimiento de una extensa zona de exclusión alrededor de la planta.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí