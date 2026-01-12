El cometa 3I/ATLAS fue uno de los temas más comentados de 2025, tanto en la ciencia como en las redes sociales. Fue descubierto el 1 de julio y rápidamente se confirmó que provenía de fuera del Sistema Solar. Hasta hoy, solo se han detectado tres cometas de origen interestelar, siendo 3I/ATLAS parte de ese grupo extremadamente raro. Sus singularidades llevaron a algunos a especular con que podría tratarse de una nave extraterrestre, aunque la inmensa mayoría de científicos sostiene que se trata de un cometa natural.

Para estudiarlo, los astrónomos contaron con abundante material: imágenes captadas por telescopios terrestres como Gemini South y el Very Large Telescope, además de observaciones del Hubble, el James Webb e incluso sondas espaciales ubicadas en Marte y otras misiones que viajaban hacia Júpiter.

Ante las especulaciones, el proyecto Breakthrough Listen, dedicado a la búsqueda científica de vida inteligente, apuntó varios de los radiotelescopios más potentes del mundo hacia 3I/ATLAS.

Uno de ellos fue el Allen Telescope Array, en California, que observó el cometa pocos días después de su descubrimiento. En un artículo publicado el 18 de diciembre de 2025, el equipo concluyó: “No encontramos ninguna señal que merezca un análisis adicional”.

Su paso por el Sistema Solar despertó especulaciones sobre un posible origen artificial, lo que motivó a varios equipos científicos a investigarlo a fondo. (Foto: Chris Schur)

Otro instrumento utilizado fue el radiotelescopio MeerKAT, en Sudáfrica, una red de 64 antenas que permite realizar observaciones extremadamente sensibles.

Allí se detectaron compuestos químicos compatibles con el comportamiento normal de un cometa, como señales asociadas al derretimiento del hielo. Además, buscaron posibles emisiones artificiales, pero el resultado fue claro: “Las observaciones de MeerKAT confirman que 3I/ATLAS se comporta como un cometa y no detectan señales de origen tecnológico”.

Fernando Camilo, jefe científico del Observatorio Sudafricano de Radioastronomía, destacó la importancia del trabajo conjunto.

“Estamos contentos de contribuir, junto a colegas de todo el mundo, a una comprensión más completa de este fenómeno natural tan extraordinario: un cometa que probablemente se formó en otro sistema estelar y que ahora pasa brevemente por el nuestro”, señaló el experto según según el portal BBC Sky at Night.

Hasta ahora, todos los resultados coinciden en que el comportamiento de 3I/ATLAS corresponde al de un cometa natural. (Foto: NASA)

El objeto también fue estudiado por el moderno Observatorio Vera C. Rubin, cuyos datos indican que su comportamiento es exactamente el que los astrónomos esperan de un cometa común.

A esto se suman las observaciones del Green Bank Telescope, que tras analizar múltiples frecuencias concluyó que “no se detectó ninguna emisión de radio artificial localizada en 3I/ATLAS”.

Aunque el radiotelescopio Parkes, en Australia, también recopiló datos sobre el cometa, sus resultados aún no han sido publicados oficialmente.

La conclusión final del proyecto Breakthrough Listen fue contundente: “No se han detectado tecnofirmas en ninguna de estas búsquedas. 3I/ATLAS continúa comportándose como se espera según procesos astrofísicos naturales… Seguiremos observando 3I/ATLAS como parte de una estrategia más amplia para investigar todos los objetos interestelares, en línea con nuestro objetivo de realizar la búsqueda de tecnofirmas más sensible, intensa y completa de la humanidad”.

Un astrofísico de Harvard cuestiona las conclusiones de los científicos

Avi Loeb, astrofísico de Harvard, sostiene que los análisis realizados sobre 3I/ATLAS no son concluyentes y que se está descartando demasiado rápido la posibilidad de que el objeto sea algo más que un cometa común.

El experto considera llamativo que la CIA mantenga una postura ambigua sobre la existencia de documentos clasificados, lo que para él contrasta con la seguridad con la que la NASA afirmó que se trata de un fenómeno natural.

Desde su perspectiva, cuando se trata de un evento de baja probabilidad pero con gran impacto potencial, la investigación científica debe ser más cautelosa y exhaustiva. Por eso utiliza el concepto de “cisne negro”: aunque algo sea poco probable, si sus consecuencias pueden ser enormes, merece un análisis más profundo antes de simplemente “cerrar” el caso.

Para el astrofísico Avi Loeb, las investigaciones actuales son insuficientes para concluir que 3I/ATLAS es un simple cometa. (Foto: Dan Bartlett / NASA / AFP)

También cuestiona directamente estudios recientes, como los del proyecto Breakthrough Listen, porque, asegura, fueron demasiado limitados en tiempo. Afirma que observar el objeto durante un solo día no basta para descartar hipótesis alternativas y que todavía existen anomalías que requieren seguimiento, especialmente cuando 3I/ATLAS se acerque a Júpiter.

Loeb no afirma que estemos ante una nave artificial, pero sí insiste en que las investigaciones actuales son insuficientes y que dar el caso por cerrado podría ser un error científico.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí