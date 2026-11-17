Encontrarse con un gato mientras se camina por la calle suele despertar ternura y, en muchas ocasiones, el primer impulso es acercarse para acariciarlo. Sin embargo, no todos los felinos se sienten cómodos con el contacto físico de una persona desconocida. Aunque algunos buscan atención y afecto, otros pueden experimentar miedo o estrés ante un acercamiento inesperado.

En este contexto, los especialistas de Alley Cat Allies, una organización dedicada a la protección y el bienestar de los gatos, explican que el comportamiento de estos animales depende de sus experiencias previas con los seres humanos. Por este motivo, recomiendan prestar atención a un concepto conocido como “barrera táctil”, que permite comprender hasta qué punto un gato está dispuesto a aceptar el contacto físico.

No todos los gatos pueden sentirse cómodos con el contacto con humanos. (Foto: Nic_Ol/iStock)

En su guía El continuo de la socialización felina: una guía para las interacciones entre gatos y humanos, la organización señaló que la socialización es un proceso fundamental para que los gatos aprendan a convivir con las personas. “Los gatitos aprenden a comportarse como gatos observando a otros gatos y adquiriendo experiencia práctica. La experiencia es también la única manera en que los gatos aprenden a convivir cómodamente con los humanos”, explicaron.

Esto significa que un gato que tuvo experiencias positivas con personas desde pequeño puede mostrarse más receptivo a las caricias, mientras que otro que creció sin contacto humano probablemente prefiera mantener la distancia. De acuerdo con los especialistas, cuando un felino no interactúa con personas durante sus primeras etapas de vida, puede desarrollar una conducta más desconfiada y sentirse más seguro en espacios exteriores.

¿Qué es la “barrera táctil” y cómo saber si se los puede acariciar?

La "barrera táctil" puede ayudar a determinar si un gato está dispuesto o no a socializar con humanos (Foto: Alleycat.org)

La barrera táctil es un concepto creado por la especialista en comportamiento felino Joan Miller que hace referencia al límite de contacto físico que un gato está dispuesto a aceptar de una persona. Según esta mirada científica, los gatos pueden presentar distintos niveles de confianza hacia los seres humanos. Entre ellos se encuentran:

Gatos completamente no socializados: no se acercan a las personas y evitan cualquier contacto físico. Generalmente, sienten miedo ante la presencia humana.

Gatos poco socializados: pueden acercarse por curiosidad o para buscar alimento, pero evitan que los acaricien.

Gatos parcialmente socializados: se aproximan a las personas y, en determinadas circunstancias, permiten algunas caricias, aunque pueden retirarse rápidamente.

Gatos bien socializados: suelen acercarse voluntariamente y permiten el contacto físico porque están acostumbrados a interactuar con humanos.

“La Nación”, de Argentina