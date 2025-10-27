El firmamento nocturno de noviembre promete un espectáculo astronómico excepcional para los observadores del cielo con la llegada de una Luna Llena que también será una Superluna. Además, esta fase del satélite natural de la Tierra coincidirá con dos lluvias de meteoros.

La superluna de noviembre, denominada Luna del Castor, representa un evento astronómico destacado: es la segunda superluna de tres consecutivas con las que finalizará el 2025. La primera fue la Luna de la Cosecha de octubre y precede a la Luna Fría de Diciembre.

Cuándo será la Superluna del Castor

La Luna alcanzará su fase de Luna Llena el miércoles 5 de noviembre de 2025 exactamente a las 13:19 hora universal coordinada (UTC), lo que corresponde a las 14:19 en España peninsular y 8:19 am hora del este en Estados Unidos. Si bien este es el momento exacto de plenitud, en realidad los observadores del cielo podrán disfrutar de una Luna Llena prácticamente llena y con su máximo esplendor desde la noche del 4 de noviembre hasta el amanecer del 7 de noviembre.

La Luna del Castor, 14% más grande, se acercará a 363,654 km de la Tierra este 5 de noviembre. En la foto, una imagen de superluna vista desde Redondo Beach, California. (Foto: DAVID MCNEW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La Luna de Castor será una Superluna porque coincidirá con el perigeo lunar, es decir, cuando nuestro satélite se encuentre más cerca de la Tierra. La Luna estará a solo 363,654 km de nuestro mundo, lo que podría convertirla en la Superluna más grande del año.

Qué es una Superluna

El término Superluna se utiliza cuando la fase de la Luna Llena coincide con el perigeo lunar, es decir, cuando el satélite natural de la Luna se encuentra en su punto más cercano al planeta en su órbita elíptica. Durante una superluna, la Luna aparenta ser hasta un 14% más grande y 30% más brillante que una luna llena típica.

La Superluna del Castor de 2025 será particularmente notable porque la Luna alcanzará su perigeo a solo 221,835 millas (356,980 kilómetros) de la Tierra, convirtiéndola en la superluna más cercana del año. Esto la hará aparecer aproximadamente un 7.9% más grande y un 16% más brillante que una luna llena promedio

Por qué la Luna Llena de noviembre se llama Luna del Castor

La Luna Llena de noviembre recibe el nombre de Luna del Castor (Beaver Moon en inglés) debido a que así fue bautizada por los pueblos nativos norteamericanos, específicamente, las tribus algonquinas. Este nombre hace referencia a la época del año en que los castores se vuelven especialmente activos, construyendo sus madrigueras y diques antes de que llegue el invierno. Durante noviembre, estos animales trabajan intensamente para reforzar sus refugios y almacenar provisiones, preparándose para los meses fríos que se aproximan. Asimismo, la aparición de la Luna del Castor también marcaba el momento para que los colonos colocarán trampas para capturar a estos animales y comercializar sus valiosas pieles.

Una superluna se eleva sobre la Estatua de la Libertad del Capitolio en Washington DC. (Foto: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

¿Habrá interferencia entre la Luna Llena y las lluvias de meteoros de noviembre?

La brillante Superluna del Castor tendrá un impacto significativo en la visibilidad de al menos una de las lluvias de meteoros de noviembre, especialmente en las Táuridas del Sur, cuyo pico coincidirá con la noche de Luna Llena.

Se calcula que las Táuridas del Sur alcanzarán su pico de actividad en la noche entre el 4 y 5 de noviembre, cuando la Luna este prácticamente llena.

Las Táuridas del Sur usualmente producen entre 5 y 10 meteoros por hora. Esta vez sus meteoros serán opacados por el brillo lunar y solo los que sean bola de fuego podrán ser vistos.

Por su parte, las Táuridas del Norte tendrán mejores condiciones de visibilidad. Su pico ocurrirá una semana después, durante la noche entre el 11 y el 12 de noviembre. En su momento de apogeo, la Luna estará en fase de cuarto menguante con aproximadamente un 50-53% de iluminación. Esta reducción en la luminosidad lunar permitirá que muchos más meteoros sean visibles. Sin embargo, esta lluvia de estrellas solo produce alrededor de 5 meteoros por hora.

La lluvia de meteoros Leónidas estarán a salvo del brillo de la Superluna. Su máxima actividad será entre el 17 y el 18 de noviembre, cuando la Luna esté en fase de cuarto menguante, apenas tres días antes de la oscuridad total de la Luna Nueva. Esto permitirá que las Leónidas, de aproximadamente 20 meteoros por hora, puedan verse con mayor facilidad.