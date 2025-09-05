Si bien Estados Unidos y el continente americano han quedado excluidos del espectáculo de la Luna de Sangre eso no significa que la Luna no ofrecerá un maravilloso show en el firmamento en este lado del mundo.

El domingo 7 se septiembre, en Asia, Oceanía, Europa y África millones de personas podrán disfrutar del eclipse lunar total. En América, el fenómeno no podrá ser visto a excepción de un extremo oriental en Brasil y una parte de Alaska.

No obstante, esa noche la Luna brillará en su máximo esplendor en América pues hay Luna llena y se trata de la Luna de Cosecha, también llamada la Luna de Maíz.

Eclipse lunar total: América excluida, pero la Luna de Cosecha ilumina el cielo este 7 de septiembre. (Foto: Fernando Trezy/iStock)

¿Por qué se llama Luna de Cosecha o Luna de Maíz?

La Luna Llena de septiembre, la última del verano en el hemisferio norte, ha sido bautizada Luna de Cosecha o Luna de Maíz. Esto debido a que coincide con la temporada de cosecha del maíz y otros productos en América del Norte. Algunos de los productos que se cosechan son calabazas y frijoles.

Cuándo se verá mejor la Luna de la Cosecha

La Luna Llena de septiembre alcanzará su pico de iluminación a las 02:09 p.m. EDT del domingo 7 de septiembre. Aunque la Luna estará oficialmente llena en la tarde, el mejor momento para verla en Estados Unidos será durante la salida de la Luna al anochecer del domingo.

Descubre la Luna de la Cosecha: magia en el cielo de septiembre. (Foto: jakkapan21/iStock)

Horarios de observación de la Luna Llena en EE. UU.

Costa Este (área de Nueva York):

Puesta del sol: 19:20 EDT

Salida de la luna: 19:32 EDT

Costa Oeste (área de Los Ángeles):

Puesta del sol: 19:12 PDT

Salida de la luna: 19:30 PDT

La luna aparecerá casi llena el 6 y el 8 de septiembre, lo que ofrece más de una noche para observarla.

Para encontrar la mejor hora de observación de la Luna Llena según tu ubicación consulta esta página.