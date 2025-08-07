Sin lugar a dudas, agosto es un mes que ofrece maravillosos espectáculos celestes para los aficionados de la astronomía, especialmente para quienes se encuentran en el hemisferio norte. Desde un desfile planetario hasta una lluvia de estrellas, aunque todo inicia con una superluna.

La Luna de Esturión

La Luna llena será el 9 de agosto. Esta en agosto recibe el nombre de Luna de Esturión y se trata de una superluna. Es decir, el satélite de la Tierra se encontrará en su perigeo, lo que significa que estará más cerca de nuestro mundo y tendrá una apariencia mucho más grande, aproximadamente un 7% más de lo habitual. Asimismo, será un 15% más brillante que una Luna llena tradicional. Además, debido al verano en el hemisferio norte, tendrá una tonalidad cobriza.

Sin embargo, la magnífica superluna empañará dos eventos esperados por los astrónomos y aficionados: la alineación planetaria y las Perseidas.

La Luna de Esturión se eleva detrás del Empire State en la Ciudad de Nueva, vista desde Nueva Jersey (Foto: Gary Hershorn/Getty Images)

Alineación Planetaria

Seis planetas del Sistema Solar desfilarán el 10 de agosto. Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son los protagonistas de la alineación planetaria. Si bien la NASA aclara que los desfiles planetarios no son tan raros, estos usualmente son de solo cuatro planetas. Pocas veces seis logran alinearse en un mismo punto. Dependiendo de las condiciones climáticas podrás ver la alineación planetaria, aunque la Luna llena lo hará más difícil.

Asteroide 2 Pallas a la vista

2 Pallas, uno de los asteroides más grandes del Sistema Solar, tendrá su máximo brillo durante la noche del 10 de agosto. Eso es cuando la roca espacial alcance la oposición, es decir, cuando se posicione directamente opuesto al Sol en el cielo. De esta manera estará visible desde el anochecer al amanecer. Para poder apreciar a 2 Pallas es necesario contar con un telescopio o binoculares.

Además de 2 Pallas, otro asteroide en oposición será 89 julio esa misma noche

Perseidas

El evento astronómico más esperado de agosto y es que este es el mes por excelencia de las Perseidas, la mejor lluvia de meteoros y la más famosa del mundo. Su apogeo será entre el 12 y el 13 de agosto. Sin embargo, al coincidir con una superluna se espera una disminución drástica de los meteoros visibles y solo los bólidos más brillantes podrán ser observados. No obstante, las Perseidas ya están activas desde julio por lo que desde ahora, antes de la Luna llena, puede apreciarse.

Las Perseidas son famosas por ofrecer un espectáculo en el firmamento, especialmente en el hemisferio norte. En la imagen se ve la lluvia de estrellas Perseidas en Bonar, España, este 2025. (Foto: Samuel de Roman/Anadolu via Getty Images)

Mercurio en la mayor elongación occidental

El 19 de agosto será el turno de Mercurio para brillar. Ese día alcanzará su máxima elongación occidental, su distancia aparente más lejana con el Sol, vista desde la Tierra. Esto convierte al 19 de agosto en una de las mejores fechas para observar al planeta que se ubica más cerca de nuestra estrella.

Bonus Track: ¿Auroras boreales?

El evento sorpresa que nadie esperaba, ni siquiera los astrónomos, es una llamarada solar que podría provocar algunas auroras boreales este viernes 8 de agosto.

Ya se terminó el máximo pico de actividad del ciclo solar; sin embargo, eso no significa que el Sol no de algunas sorpresas. Esta semana, nuestra estrella lanzó una llamarada solar - relativamente débil - que provocó un pequeño apagón de radio. El Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC), adscrito a la NOAA, pronostica que la mayor parte de la Eyección de Masa Coronal (CME, por sus siglas en inglés) no alcanzará a la Tierra, pero sí se podría observar un aumento en la densidad del plasma entre el jueves y viernes 8 de agosto.

“Las auroras podrían volverse visibles en algunos estados del norte y del medio oeste superior, desde Nueva York hasta Idaho”, precisó la entidad en su sitio web.