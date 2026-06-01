Junio de 2026 llega acompañado del verano en el hemisferio norte y ofrece una larga lista de eventos astronómicos para quienes disfrutan observar el cielo nocturno. Durante este mes será posible ver alineaciones planetarias, lluvias de meteoros, una Luna llena especial y el brillante centro de la Vía Láctea, que se mostrará en excelentes condiciones para la observación desde lugares con poca contaminación lumínica.

Calendario astronómico de junio: los días clave para ver los anillos de Saturno, Marte y estrellas fugaces

Júpiter y Venus protagonizarán un espectacular encuentro

Según National Geographic, uno de los eventos más llamativos ocurrirá entre el 8 y el 9 de junio, cuando Júpiter y Venus parezcan acercarse notablemente desde la perspectiva terrestre. Los dos planetas podrán observarse muy cerca uno del otro en el cielo del noroeste poco después del atardecer. Con unos binoculares será posible verlos al mismo tiempo, mientras que Mercurio también podría aparecer un poco más abajo, cerca del horizonte.

Saturno se acercará visualmente a la Luna

La madrugada del 10 de junio, Saturno y una fina Luna creciente brillarán a poca distancia aparente en el cielo oriental. Ambos astros permanecerán visibles durante varias horas antes del amanecer. Quienes cuenten con telescopios o binoculares potentes tendrán la oportunidad de admirar con claridad los famosos anillos de Saturno.

Alineación de Marte, la Luna y Saturno

Un día después, el 11 de junio, Marte, la Luna creciente y Saturno formarán una línea diagonal sobre el horizonte este durante aproximadamente una hora antes de la salida del Sol. Para disfrutar mejor del fenómeno se recomienda buscar lugares abiertos, sin edificios ni montañas que bloqueen la vista hacia el este.

El 11 de junio, Marte, la Luna creciente y Saturno formarán una línea diagonal sobre el horizonte este durante aproximadamente una hora antes de la salida del Sol. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

La Luna nueva favorecerá la observación de la Vía Láctea

El 15 de junio llegará la Luna nueva, considerada una de las mejores fechas para observar el centro de la Vía Láctea. Como la Luna prácticamente desaparece del cielo durante esta fase, la oscuridad permite apreciar con mayor facilidad los millones de estrellas que forman el núcleo de nuestra galaxia. Los expertos recomiendan alejarse de las luces urbanas para disfrutar del espectáculo.

Solsticio de verano y cambio de estación

El 21 de junio marcará oficialmente el inicio del verano en el hemisferio norte. Ese mismo día, el Sol alcanzará su punto más alto sobre el ecuador terrestre. Mientras tanto, en el hemisferio sur comenzará el invierno, una época especialmente favorable para observar auroras australes en regiones como Tasmania y el sur de Nueva Zelanda.

La lluvia de meteoros Bootidas alcanzará su punto máximo

Durante la noche del 27 de junio se producirá el pico de actividad de la lluvia de meteoros Bootidas de junio. Aunque normalmente genera pocas estrellas fugaces por hora, ocasionalmente puede sorprender con ráfagas mucho más intensas. Los observadores deberán dirigir su mirada hacia la constelación de Boötes, visible en el cielo del norte durante las primeras horas de la noche.

También se producirá el pico de la lluvia de meteoros Bootidas y la aparición de la tradicional Luna de Fresa el 29 de junio. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

La Luna de Fresa iluminará el cielo de finales de junio

La primera Luna llena oficial del verano aparecerá el 29 de junio y es conocida como la “Luna de Fresa”. El nombre proviene de antiguas tradiciones indígenas norteamericanas relacionadas con la temporada de cosecha de esta fruta. Aunque la Luna no se volverá roja, sí puede adquirir tonos anaranjados cuando aparece cerca del horizonte al atardecer o antes del amanecer.

Otros fenómenos para observar durante todo el mes

Además de los eventos principales, junio ofrecerá otras oportunidades para los aficionados a la astronomía:

El famoso Triángulo de Verano será visible durante gran parte de la noche, formado por las estrellas Vega, Altair y Deneb.

Entre el 27 y el 30 de junio, Marte se acercará visualmente al cúmulo estelar de las Pléyades.

Las Pléyades, conocidas por sus siete estrellas más visibles, podrán observarse junto al planeta rojizo antes del amanecer.

El centro de la Vía Láctea permanecerá visible durante gran parte de la noche desde lugares oscuros.

La primera Luna llena del verano, llamada "Luna de Fresa", aparecerá el 29 de junio y debe su nombre a las tradiciones indígenas norteamericanas por la cosecha de esta fruta. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Con tantos eventos astronómicos concentrados en un solo mes, junio se perfila como uno de los mejores momentos del año para mirar hacia el cielo y disfrutar de algunos de los espectáculos más impresionantes que ofrece el universo.

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