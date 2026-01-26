En algunos días será posible observar un evento astronómico muy especial: la Luna llena de febrero, conocida como “Luna de Nieve”, la cual aparecerá acompañada por Régulo, la legendaria estrella que simboliza el corazón de la constelación de Leo. Con la Luna alcanzando su punto máximo en este signo, muchos describen el fenómeno como una noche con auténtica “energía de protagonista”. Entre el 26 de enero y el 1 de febrero, la Luna irá creciendo cada noche hasta alcanzar su máximo brillo.

Según la revista PEOPLE, el momento culminante llegará al atardecer del domingo 1 de febrero, cuando la “Luna de Nieve” alcanzará su punto de mayor iluminación a las 5:09 p.m. (hora del Este). A simple vista, también parecerá completamente llena las noches cercanas a esa fecha.

El espectáculo se vuelve aún más especial gracias a la presencia de Régulo, una de las estrellas más brillantes visibles desde la Tierra y una figura cargada de historia.

La Luna de Nieve estará acompañada de Régulo, la estrella más brillante del corazón de Leo, creando un contraste impresionante. (Foto: Roslan RAHMAN / AFP)

Durante siglos fue considerada guardiana del cielo del norte y formó parte de las cuatro antiguas Estrellas Reales de Persia, lo que refuerza su simbolismo y su asociación con momentos celestes destacados.

Para algunos observadores afortunados, el evento tendrá un extra poco común el 2 de febrero, cuando la Luna pasará brevemente por delante de Régulo en un fenómeno conocido como ocultación. En esos lugares, la estrella desaparecerá por unos instantes y luego volverá a hacerse visible.

¿Qué significa el término Luna de Nieve?

El nombre “Luna de Nieve”, según el Farmer’s Almanac, proviene de una razón sencilla: febrero suele ser uno de los meses con más nevadas en Estados Unidos. También se la conoce como Luna del Hambre, ya que, como explica la NASA, el mal clima y la nieve dificultaban la caza en esta época del año.

Régulo, por su parte, es la estrella más brillante de Leo y una de las más reconocibles del cielo nocturno. Su nombre significa “Pequeño Rey”, una referencia directa a su histórica asociación con la realeza y el liderazgo. Actualmente sigue siendo conocida como el simbólico “corazón” de la constelación.

Desde el 26 de enero, la Luna irá creciendo cada noche, preparándose para este momento especial. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Para observar el fenómeno, se recomienda salir al exterior entre 10 y 20 minutos antes del atardecer del 1 de febrero y mirar hacia el este. A medida que el cielo se oscurezca, Régulo será visible debajo de la Luna.

No se necesita equipo especial, aunque unos binoculares pueden ayudar. Quienes observen el 2 de febrero podrían presenciar el raro momento en que la Luna oculte brevemente a la estrella.

Eclipses, superlunas y mucho más: los eventos astronómicos que marcarán el cielo en 2026

El año 2026 estará lleno de eventos lunares que atraerán a los aficionados a la astronomía, incluyendo superlunas, eclipses y una luna azul. La primera luna llena del año, la Luna del Lobo, ocurrió el sábado 3 de enero, siendo la última superluna hasta noviembre.

En mayo, habrá una luna azul el día 31, un fenómeno que ocurre cuando hay dos lunas llenas en un mismo mes. A pesar del nombre, la luna no se verá de color azul; se trata de un evento poco común que sucede aproximadamente cada 2,5 años, según la NASA.

Además, en 2026 se esperan dos eclipses lunares visibles desde América. El primero será un eclipse total o “Luna de Sangre” el 3 de marzo, mientras que el segundo será un eclipse parcial el 28 de agosto.

En 2026 se esperan dos eclipses lunares visibles desde América. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Durante el año también habrá otras superlunas, el 24 de noviembre y el 23 de diciembre, cuando la luna estará especialmente cerca de la Tierra y se verá más grande y luminosa.

Cada luna llena tendrá su nombre tradicional, incluyendo la Luna de Nieve en febrero, la Luna Rosa en abril, la Luna de las Flores en mayo, la Luna de la Cosecha en septiembre y la Luna Fría en diciembre, entre otras.

Algunos de estos eventos coincidirán con eclipses o superlunas, convirtiendo al 2026 en un año destacado para observar el cielo nocturno.

