Esta semana, la famosa Luna de Sangre se podrá ver desde cualquier parte de California en los Estados Unidos sin ningún tipo de problema, a simple vista y sin ayuda de aparatos como telescopios o binoculares, pues será nuestro satélite el protagonista de un nuevo eclipse lunar total. ¿Cuando es y dónde se puede ver la Luna de Sangre EN VIVO desde California? Mira aquí toda la información necesaria para que puedas observar este fenómeno astronómico que tendrá una duración de poco más de 6 horas y será de alto interés para la población.

Sigue el eclipse lunar total del 14 de marzo EN VIVO y EN DIRECTO desde las principales ciudades del estado de California, Estados Unidos (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

¿A qué hora ver la Luna de Sangre en California?

Este jueves 13 y viernes 14 de marzo se podrá observar la famosa Luna de Sangre desde California, lo que representa un nuevo eclipse lunar total que será completamente observable desde los Estados Unidos, sin necesidad de telescopios o binoculares. Hay una hora clave en la que se podrá ver la fase máxima de este eclipse lunar o Luna de Sangre y aquí te dejo con los horarios exactos para que no te pierdas este evento único.

Inicio del Eclipse Lunar: 8:57 p.m. PT.

Fase de totalidad el Eclipse Lunar: 11:26 p.m. PT del jueves 13 hasta las 12:31 a.m. PT del viernes 14 de marzo.

Final del Eclipse Lunar Total: 3:00 a.m. PT del viernes 14 de marzo.

Conoce el horario del eclipse lunar total y cómo se podrá observar este fenómeno astronómico desde Estados Unidos. (Foto: Composición MAG)

¿Dónde ver la Luna de Sangre en California?

El Observatorio Griffith está preparado para este fenómeno astronómico en California. Si quieres ver el Eclipse Lunar Total de la llamada Luna de Sangre, este observatorio va a transmitir EN VIVO desde el jueves 13 de marzo a las 8:50 p.m. ET hasta las 3:05 a.m. ET del viernes 14 de marzo en streaming online todo lo que acontezca en estas horas claves del eclipse. Cabe señalar que, si vives en California, el Observatorio Griffith no está abierto al público en general para que puedan observar esta Luna de Sangre.

Cabe destacar que si quieres presenciarlo tú mismo en el cielo, podrás hacerlo sin ningún tipo de incoveniente desde cualquier parte de California, con o sin ayuda de binoculares o telescopios. La única recomendación que se realiza para ver la Luna de Sangre es que busques un lugar con el cielo despejado y de poca interferencia de luz artificial, para que puedas verlo en su totalidad.

¡Atención, amantes de la astronomía! Este mes, la mayoría de aquellos situados en el hemisferio occidental podrán observar un eclipse lunar total que se dará en la madrugada del viernes 14 de marzo (o la noche del jueves 13, según la zona horaria). Aquí te decimos los horarios por país y dónde ver este espectáculo celestial online.| Crédito: GEC