Todo listo para que el pueblo español pueda visualizar un nuevo fenómeno astronómico, esta vez relacionado a nuestro satélite. Esta semana, el eclipse lunar total se hará presente y visible desde todo el territorio de España (aunque no en todas las zonas será visible por completo), un evento que también es conocido como “Luna de Sangre”, por el color rojizo que adopta. ¿Cuándo será y dónde ver la Luna de Sangre EN VIVO esta semana? Aquí te dejo con toda la información para que puedas observarlo.

Cabe señalar que un eclipse lunar total es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra se interpone completamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la Luna. Esto hace que la Luna pase a través de la sombra de la Tierra, lo que causa un oscurecimiento de su superficie. En este tipo de eclipse, la Luna no se apaga por completo, sino que adquiere un tono rojizo, lo que le da el nombre de “Luna de Sangre”.

¿Cuándo ver la Luna de Sangre en España?

El fenómeno astronómico de la Luna de Sangre, que se da a raíz del eclipse lunar total, se originará este viernes 14 de marzo en territorio español, a diferencia de otros países del hemisferio norte como México o Estados Unidos, donde empezará el jueves 13 de marzo. No te pierdas aquí en MAG todos los detalles para poder observarlo.

Desde Madrid, podrás ver el eclipse lunar total del 14 de marzo. Conoce el horario y cómo disfrutarlo EN VIVO. | Crédito: mashable.com / Composición Mag

¿Dónde ver la Luna de Sangre en España EN DIRECTO este 14 de marzo?

La Luna de Sangre del viernes 14 de marzo, también reconocida a nivel internacional como el eclipse lunar total se podrá ver en toda España sin ningún problema, sin embargo, hay lugares en donde se podrá observar de mejor manera.

Por ejemplo, la totalidad del eclipse se podrá ver desde el centro y oeste de la península ibérica, así como en Melilla, Ceuta y las Islas Canarias. Por otro lado, la visibilidad será parcial en el este de la península y las Islas Baleares, donde solo se podrá observar el inicio del eclipse parcial debido a que la puesta de la Luna será antes de la finalización de este fenómeno astronómico.

¿Dónde ver la Luna de Sangre en España de forma online?

Si vives en España, puedes observar la Luna de Sangre a través de la señal de NASA TV y el canal oficial de YouTube de Time and Date. Esta es la opción en streaming que tienes para visualizar de inicio a fin el eclipse lunar total que se va a vivir en todo el hemisferio norte.

¿A qué hora ver la Luna de Sangre en España el 14 de marzo?

En España, el eclipse lunar total se podrá ver en casi todo el territorio español. El inicio de la Luna de Sangre es a partir de las 4:57 a.m. (hora peninsular); el inicio de la máxima visibilidad será a las 6:10 a.m. (hora peninsular), mientras que el final de la máxima visibilidad será a las 7:26 a.m. (horario peninsular). Lastimosamente para España, no se podrá observar de mejor manera en las horas posteriores, debido al fin de la noche en territorio español.

¡Atención, amantes de la astronomía! Este mes, la mayoría de aquellos situados en el hemisferio occidental podrán observar un eclipse lunar total que se dará en la madrugada del viernes 14 de marzo (o la noche del jueves 13, según la zona horaria). Aquí te decimos los horarios por país y dónde ver este espectáculo celestial online.| Crédito: GEC