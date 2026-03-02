La Luna de Sangre llegará la madrugada del martes 3 de marzo de 2026, durante un eclipse lunar total visible en gran parte de México antes del amanecer. En un eclipse total, la Luna entra por completo en la sombra de la Tierra y adquiere un tono rojizo característico, por lo que popularmente se le conoce como Luna de Sangre.

A nivel global, la totalidad (cuando la Luna se ve completamente roja) ocurre entre las 11:04 y las 12:03 UTC, con el máximo alrededor de las 11:33 UTC. En horario del centro de México (UTC−6) , esto coincide con la franja de 05:04 a 06:03 de la mañana del 3 de marzo.

Horarios del eclipse lunar en CDMX, Monterrey y Guadalajara

En México, el eclipse se podrá seguir de principio a fin en la madrugada, con la fase más espectacular justo antes del amanecer. Estos son los horarios clave para las tres grandes ciudades del país, todas en huso del centro (UTC−6):

Inicio del eclipse penumbral: alrededor de las 02:44 h.

Inicio del eclipse parcial (la “mordida” visible en la Luna): cerca de las 03:50 h.

Inicio de la totalidad (Luna roja): alrededor de las 05:04 h.

Máximo de la Luna de Sangre: cerca de las 05:33–05:35 h.

Fin de la totalidad: alrededor de las 06:03 h, muy cerca de la salida del Sol y de la puesta de la Luna.

Región / Zona horaria de México Estados de referencia (ejemplos) Inicio penumbral aprox. Inicio parcial aprox. Inicio totalidad (Luna roja) Máximo del eclipse Fin de la totalidad Fin parcial / antes de que se ponga la Luna* Noroeste (UTC−8) Baja California (Tijuana, Mexicali, Ensenada) 00:44 h 01:50 h 03:04 h 03:33–03:35 h 04:03 h Luna se pone poco después de las 05:00 h Pacífico (UTC−7) Sonora, parte de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, sur de BCS (La Paz, Los Cabos) 01:44 h 02:50 h 04:04 h 04:33–04:35 h 05:03 h Luna se pone entre 06:00 y 07:00 h Centro (UTC−6) CDMX, Edo. de México, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Querétaro, etc. 02:44 h 03:50 h 05:04 h 05:33–05:34 h 06:03 h Luna se pone cerca de las 06:58–07:00 h Sureste (UTC−5) Quintana Roo (Cancún, Chetumal, Playa del Carmen) 03:44 h 04:50 h 06:04 h 06:33–06:34 h 07:03 h Luna se pone poco después de las 07:00 h

En Ciudad de México, los datos locales confirman que el eclipse total se observa entre las 05:04 y las 06:03, con máximo sobre las 05:33 de la mañana. Para Monterrey y Guadalajara, al compartir huso horario con la capital, las fases se registran prácticamente en los mismos minutos, con variaciones menores de segundos que no afectan la experiencia del observador.

Cómo ver la Luna de Sangre desde México (sin telescopio)

La ventaja de un eclipse lunar es que se puede disfrutar a simple vista, sin necesidad de equipo especial ni filtros. Solo necesitas cielo lo más despejado posible y un lugar con poca contaminación lumínica, como azoteas, patios, miradores urbanos o parques con buena vista hacia el oeste.

Para la CDMX, Monterrey y Guadalajara se recomienda salir al menos 20 a 30 minutos antes del inicio de la totalidad, es decir, alrededor de las 04:30–04:40 h, para acostumbrar la vista a la oscuridad y seguir el cambio gradual del color de la Luna. Durante el máximo de la Luna de Sangre, la Luna estará relativamente baja sobre el horizonte occidental, por lo que conviene elegir un sitio con vista despejada en esa dirección, evitando edificios altos y montañas que puedan taparla.

Dónde ver el eclipse lunar EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE

Si el clima no ayuda o vives en una zona con demasiada iluminación, podrás seguir la Luna de Sangre en transmisiones en vivo de alta calidad . Varias plataformas especializadas en eventos astronómicos confirmaron coberturas EN DIRECTO del eclipse del 3 de marzo de 2026.

Timeanddate.com tendrá un streaming especial del eclipse lunar total con mapas interactivos, imágenes en tiempo real y comentarios de astrónomos; su transmisión está programada desde las 09:30 UTC del 3 de marzo, equivalente a las 03:30 h del centro de México.

El Griffith Observatory de Los Ángeles prepara una cobertura en vivo que va de las 08:37 a las 14:25 UTC, lo que se traduce en la franja aproximada de 02:37 a 08:25 h para México.

The Virtual Telescope Project organiza un evento internacional en línea que inicia alrededor de las 08:30 UTC (02:30 h en México) y sigue las principales fases del eclipse con varias cámaras repartidas en el continente americano.

En YouTube también habrá directos independientes; uno de los listados permite ver el eclipse en 4K desde Norteamérica, con todo el desarrollo de la penumbra, el parcial y la Luna de Sangre.

Con estas opciones, puedes combinar la observación directa del cielo sobre tu ciudad con planos de telescopio en línea que muestran detalles de cráteres y variaciones de color durante la totalidad.

Consejos prácticos para disfrutar el fenómeno en CDMX, Monterrey y Guadalajara

Al tratarse de un evento de madrugada en martes, es clave planear con anticipación para no perdértelo. Una opción es dormir temprano y poner una alarma entre las 03:30 y las 04:00 h , lo que te permitirá ver el inicio del parcial y luego la transición a Luna de Sangre sin desvelarte en exceso.

Verifica el pronóstico del tiempo desde la tarde del 2 de marzo; si se esperan nubes densas en tu colonia, considera desplazarte a una zona cercana con mejores condiciones.

Lleva ropa abrigadora, una bebida caliente y, si puedes, binoculares sencillos, que mejoran mucho la textura y el contraste en la superficie lunar durante el eclipse.

Si planeas tomar fotos con el celular, usa un tripié o apóyalo en una superficie firme y activa el temporizador; aunque no tengas telescopio, podrás capturar el cambio de color de la Luna.

En el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México, parques altos, miradores urbanos y azoteas con vista abierta al poniente serán los puntos más cómodos para seguir todo el evento hasta poco antes de que el brillo del amanecer diluya el contraste de la Luna roja. En Monterrey, las zonas con menos contaminación lumínica hacia el oeste de la ciudad, así como miradores en cerros y áreas elevadas, darán buenas oportunidades de observación, mientras que en Guadalajara conviene buscar espacios abiertos hacia el horizonte occidental, lejos de anuncios luminosos.

¿Por qué la Luna se ve roja y por qué este eclipse es especial para México?

La Luna se ve roja durante un eclipse total porque la luz del Sol se filtra a través de la atmósfera terrestre, que dispersa los tonos azules y deja pasar principalmente la luz rojiza, la misma que tiñe de color los amaneceres y atardeceres. Esa luz desviada “rodea” la Tierra y proyecta un resplandor rojizo sobre la superficie lunar cuando está sumergida por completo en la sombra del planeta.

El evento del 3 de marzo de 2026 destaca para México porque la totalidad ocurre en plena madrugada, con el máximo de la Luna de Sangre visible en el cielo del centro del país, incluyendo la CDMX, Monterrey y Guadalajara. No se trata de un eclipse “rasante” en el que solo se ve la fase parcial o una franja muy breve de totalidad, sino de una ventana cercana a una hora de Luna roja antes del amanecer. Para la comunidad astronómica y el público general, es una oportunidad perfecta para acercarse al cielo nocturno sin equipos costosos y con la certeza de que el fenómeno será visible en buena parte del territorio nacional.