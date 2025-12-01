Diciembre de 2025 trae cielos cargados de eventos astronómicos imperdibles. El primero de ellos es la Luna Fría (la luna llena de diciembre), que ocurrirá el 4 de diciembre a las 23:14 UTC. Esta luna llena será también una superluna, lo que significa que se verá algo más grande y brillante de lo habitual.

Justo la misma noche del 4 de diciembre será un buen momento para observar el Cúmulo de las Pléyades. La Luna estará muy cerca de este cúmulo estelar, lo que ofrecerá una vista espectacular.

Las Pléyades, visibles con binoculares o a simple vista, brillan con su luz azulada y suelen ser un punto de referencia popular en el cielo nocturno en diciembre.

La última luna llena del año, conocida como la “Luna Fría”, brillará con fuerza a inicios de diciembre. (Foto referencial: Freepik)

Además, diciembre ofrecerá dos lluvias de meteoros destacadas. La primera es la Lluvia de meteoros Gemínidas, que alcanzará su pico la noche del 13 al 14 de diciembre. Si buscas ver meteoros, esta es probablemente la mejor noche del año.

Un poco más tarde, entre el 21 y 22 de diciembre, llegará el pico de la Lluvia de meteoros Úrsidas, un espectáculo más modesto pero interesante, con un cielo bastante oscuro si las condiciones lo permiten.

El calendario lunar también ofrece fases interesantes: después de la luna llena del 4 de diciembre, tendremos cuarto menguante el 11 de diciembre, luna nueva el 20 de diciembre y cuarto creciente el 27 de diciembre. Esto significa que habrá noches con poca luz lunar, ideales para observar estrellas, meteoros o incluso nebulosas y cúmulos estelares.

Diciembre ofrecerá dos lluvias de meteoros destacadas. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Cómo ver cada uno de estos eventos desde Estados Unidos

La Luna Fría, la última luna llena del año, será visible a simple vista en todo EE. UU. La podrás ver saliendo por el horizonte este al anochecer y alcanzando su punto más alto cerca de medianoche. No necesitas equipo especial: solo busca un lugar con cielo despejado y baja contaminación lumínica para apreciar mejor su brillo.

El cúmulo estelar de las Pléyades (también conocido como “Las Siete Hermanas”) puede verse a simple vista como un pequeño puñado de estrellas muy juntas.

Para encontrarlas, mira hacia el este después de la puesta del sol y ubica primero a la constelación de Tauro. Las Pléyades estarán justo por encima. Aunque no hace falta telescopio, unos binoculares ofrecen una vista espectacular de este cúmulo.

El cúmulo estelar de las Pléyades puede verse a simple vista como un pequeño puñado de estrellas muy juntas. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

La lluvia de meteoros Geminidas, una de las más intensas del año, se observa mejor entre la medianoche y el amanecer. Para verla, busca un sitio oscuro y mira hacia la constelación de Géminis, ubicada hacia el noreste.

Acuéstate o reclínate para abarcar la mayor parte del cielo y dale a tus ojos entre 20 y 30 minutos para adaptarse a la oscuridad. No se requiere ningún equipo: solo paciencia y evitar luces brillantes para no perder trazos de meteoro.

