La última luna llena del año, conocida como la “Luna Fría”, iluminará el cielo este jueves 4 de diciembre, alcanzando su punto máximo a las 6:14 p. m. EST. Este evento también marcará la última superluna de 2025, un fenómeno que ocurre cuando la luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra, llamado perigeo, lo que hace que se vea más grande de lo habitual.

“‘Superluna’ no es un término astronómico oficial, pero normalmente se usa para describir una luna llena que se encuentra al menos dentro del 90% del perigeo”, explicó la NASA.

Además, esta luna también recibe el nombre de “Luna de Noche Larga” y aparece después de la Harvest Moon de octubre y la Beaver Moon de noviembre. En lo espiritual, la “Cold Moon” suele asociarse con un periodo de introspección, calma y crecimiento silencioso.

Aunque la oscuridad podría favorecer la observación en el momento exacto de su iluminación máxima, la luna se verá llena durante toda la noche, siempre que el clima lo permita. Algunas personas optan por observarla justo después de su salida, cuando su tamaño parece mayor debido al conocido “efecto de ilusión lunar”.

¿Por qué se le conoce como Luna Fría a la última luna llena del año?

La última Luna Llena del año recibe el nombre tradicional de “Luna Fría” (Cold Moon) debido a las severas condiciones climáticas que caracterizan el mes de diciembre en el hemisferio norte.

Este término proviene de las tradiciones de los nativos americanos, como la tribu Mohawk, y las costumbres europeas, quienes nombraban las lunas llenas para llevar un registro de las estaciones.

El nombre hace una referencia directa al frío intenso del invierno que comienza a manifestarse en esta época.

Además de su vínculo con las bajas temperaturas, esta Luna Llena ocurre muy cerca del solsticio de invierno, que marca la noche más larga del año. Por esta razón, también es conocida como la Luna de las Noches Largas (Long Night Moon).

¿Cómo ver la Luna Fría desde Estados Unidos?

La Luna Fría del 4 de diciembre se verá en todo Estados Unidos, siempre y cuando el cielo esté despejado.

Al ser una Luna Llena, es visible desde cualquier parte del mundo que esté en el lado nocturno de la Tierra.

En Nueva York, el atardecer será alrededor de las 4:28 p. m. EST y la luna saldrá a las 3:54 p. m. EST.

En Los Ángeles, el sol se pondrá a las 4:43 p. m. PST y la luna aparecerá a las 4:22 p. m. PST. Lo ideal es buscar un espacio oscuro, lejos de luces artificiales y con una vista despejada del cielo.

No es necesario usar equipo especial para disfrutar esta luna invernal, aunque unos binoculares o un telescopio pueden ayudar a apreciar mejor sus detalles.

Si planeas quedarte un rato observando, conviene abrigarse y llevar algo caliente para beber.

Finalmente, cuando tengas tu calendario 2026, marca la fecha del 3 de enero, día en que aparecerá la primera luna llena del próximo año: la Luna de Lobo, llamada así por los aullidos de los lobos que permanecen activos durante los meses de invierno.

