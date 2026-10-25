La Luna llena de octubre llegará a su punto máximo de iluminación a las 12:11 a. m. del lunes 26 de octubre, hora del este de Estados Unidos (EDT), equivalente a las 4:11 GMT. En ese momento, nuestro satélite natural estará situado en el lado opuesto al Sol desde la perspectiva terrestre, por lo que su cara visible parecerá completamente iluminada; sin embargo, no será necesario esperar hasta la madrugada para disfrutar del espectáculo.

La Luna del Cazador comenzará a aparecer por el horizonte oriental durante el atardecer del domingo 25 de octubre. En ese momento, podría adquirir un tono amarillo o anaranjado debido a que la luz solar reflejada por su superficie atraviesa una capa más densa de la atmósfera antes de llegar a nuestros ojos.

Aunque puede parecer más grande cuando está cerca del horizonte, su tamaño aparente no aumenta de manera significativa. Esta impresión se conoce como la ilusión lunar, un efecto visual que hace que nuestro cerebro perciba la Luna como más grande cuando aparece cerca de edificios, árboles u otros elementos terrestres que sirven como referencia.

Los horarios exactos de máxima iluminación varían según la zona horaria, aunque el instante astronómico es el mismo para todo el planeta. Estos son algunos horarios correspondientes al lunes 26 de octubre:

Ciudad Hora local Nueva York 12:11 a. m. Londres 4:11 a. m. Pekín 12:11 p. m. Tokio 1:11 p. m. Sídney 3:11 p. m.

¿Por qué se llama Luna del Cazador?

El nombre tradicional de la Luna llena de octubre es Luna del Cazador (Hunter’s Moon). Según el Old Farmer’s Almanac, esta denominación está relacionada con la época en que los agricultores ya habían recogido sus cosechas y los campos quedaban despejados, lo que facilitaba la tarea de localizar animales para conseguir alimento antes del invierno. La luz de la Luna también permitía a los cazadores continuar sus actividades durante más horas de la noche.

El fenómeno recibe otros nombres en distintas culturas. Los pueblos cree la conocen como la Luna Migratoria, en referencia al desplazamiento hacia el sur de numerosas aves durante esta temporada. Para los ojibwe y los haida, también recibe denominaciones asociadas al hielo y las bajas temperaturas, como Luna del Hielo o Luna de las Heladas.

En las tradiciones celtas de Europa central y occidental, se la relaciona con la Luna de la Caída de las Semillas, mientras que algunas creencias paganas utilizan los nombres Luna Sanguínea o Luna de Sangre. Además, su aparición coincide con Kojagiri Purnima, una celebración hindú en honor a la diosa Lakshmi, asociada con la prosperidad. Durante esta festividad, algunos devotos ayunan y permanecen despiertos para pedir sus bendiciones.

Conocida como Luna del Cazador, su nombre está relacionado con las antiguas actividades de caza después de las cosecha. (Foto: EFE / Lavandeira jr) / Agencia EFE

Horarios por país

País o región Hora de máxima iluminación Fecha Estados Unidos (costa este, Nueva York y Miami) 12:11 a. m. 26 de octubre Estados Unidos (zona central, Chicago y Houston) 11:11 p. m. 25 de octubre Estados Unidos (zona de montaña, Denver) 10:11 p. m. 25 de octubre Estados Unidos (costa oeste, Los Ángeles) 9:11 p. m. 25 de octubre México (Ciudad de México) 10:11 p. m. 25 de octubre Perú (Lima) 11:11 p. m. 25 de octubre Colombia (Bogotá) 11:11 p. m. 25 de octubre Argentina (Buenos Aires) 1:11 a. m. 26 de octubre España (península) 5:11 a. m. 26 de octubre

Los horarios se basan en la hora de máxima iluminación indicada por Space.com y sus conversiones a las zonas horarias correspondientes.

Qué otros astros podrás observar durante la noche

El intenso brillo lunar dificultará la observación de las estrellas más débiles, pero todavía habrá otros objetos interesantes en el cielo. En Estados Unidos, Saturno podrá distinguirse como un punto luminoso al sur de la Luna durante la noche del 25 de octubre. Con un telescopio de seis pulgadas de apertura, será posible intentar observar sus característicos anillos, que continúan viéndose relativamente estrechos desde la Tierra tras el cruce del plano de los anillos ocurrido en marzo de 2025.

También será posible localizar el Cuadrado de Pegaso, una formación de cuatro estrellas que destaca en el cielo nocturno. Por su parte, Capella, una de las estrellas más brillantes del firmamento, aparecerá por el noreste aproximadamente una hora después del atardecer.

Durante las primeras horas de la mañana del 26 de octubre, Júpiter y Marte serán otros protagonistas. Ambos podrán buscarse en el cielo del sureste, con Júpiter situado entre el resplandor rojizo de Marte y la luz azulada de Regulus, una estrella múltiple que forma parte de la constelación de Leo.

Además, la Luna avanzará visualmente desde la constelación de Piscis hacia Aries a lo largo de la noche, antes de su encuentro aparente con el cúmulo estelar de las Pléyades el 27 de octubre.

Además, los observadores podrán buscar Saturno, Júpiter, Marte y varias estrellas destacadas, siempre que las condiciones del cielo lo permitan. (Foto: Unsplash)

Consejos para observar y fotografiar la Luna

La fase de Luna llena ofrece una buena oportunidad para fotografiar el disco lunar completo, ya que la mayor parte de su cara visible estará iluminada. Sin embargo, las sombras que permiten distinguir con mayor relieve algunos cráteres suelen apreciarse mejor durante otras fases, cuando la luz incide de manera más lateral sobre la superficie.

Para conseguir mejores fotografías, conviene utilizar un trípode y un disparador remoto o temporizador, con el fin de reducir las vibraciones de la cámara. Un teléfono con una aplicación de observación astronómica también puede ayudar a calcular el punto exacto por donde saldrá la Luna. Para paisajes nocturnos, pueden resultar útiles objetivos con distancias focales de entre 12 y 50 milímetros, mientras que para captar detalles de la superficie lunar se recomienda un teleobjetivo de 400 milímetros o más.

Quienes quieran planificar futuras observaciones también pueden anotar las próximas lunas llenas de 2026 y comienzos de 2027. La Luna del Castor llegará el 24 de noviembre a las 9:53 a. m. EST, mientras que la Luna Fría alcanzará su máxima iluminación el 23 de diciembre a las 8:28 p. m. EST.

La primera Luna llena de 2027, conocida como Luna del Lobo, tendrá lugar el 3 de enero a las 5:02 a. m. EST. Estos horarios indican el instante de máxima iluminación. La hora de salida de la Luna dependerá de la ubicación de cada observador.