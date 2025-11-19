El 20 de noviembre de 2025 ocurrirá un fenómeno poco frecuente: una noche casi absolutamente negra. Ese día, la Luna entrará en fase de Luna nueva justo cuando se encuentre en su punto más lejano de la Tierra, creando una microluna que será completamente imperceptible.

Sin su iluminación habitual, el cielo nocturno tendrá una oscuridad profunda que permitirá ver detalles del firmamento que normalmente permanecen ocultos.

La Luna nueva se produce cuando el satélite queda alineado entre la Tierra y el Sol, de modo que solo recibe luz en su cara oculta; sin embargo, lo excepcional de esta fecha es la precisión del momento: la fase exacta ocurrirá a las 00:47, dejando prácticamente toda la noche sin reflejo lunar. La Luna estará presente, pero invisible incluso para los observadores más atentos.

La microluna resultante será totalmente invisible, dejando el cielo libre de su brillo habitual. (Foto referencial: Freepik)

A esta coincidencia se suma el apogeo, el punto más distante de la órbita lunar. Aunque la diferencia de tamaño es imperceptible a simple vista, la mayor distancia contribuye a que el satélite no aporte ninguna claridad residual al cielo.

Las superlunas llenas suelen llevarse la atención del público, pero estas microlunas nuevas tienen un efecto mucho más notable en la oscuridad: al aumentar la distancia hasta cerca de 405 mil kilómetros, la Luna reduce su tamaño aparente y su ya mínima luz reflejada desaparece por completo.

Con la Luna ausente, el cielo se convierte en un escenario ideal para observar el cielo profundo. La Vía Láctea se manifestará como una banda nítida cruzando el firmamento, mientras que la galaxia de Andrómeda podrá distinguirse como una mancha difusa y alargada.

Esta oscuridad permitirá observar la Vía Láctea, Andrómeda, cúmulos estelares y meteoros con mayor claridad. (Foto referencial: Pixabay)

La fecha también coincidirá con otros fenómenos interesantes. Todavía será posible ver algunos meteoros tardíos de las Leónidas, activos varios días después de su pico. Además, el cometa Lemmon podría observarse al atardecer hacia el oeste.

Para aprovechar al máximo esta inusual oscuridad, lo ideal es buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica. Dejar que los ojos se adapten unos 20 minutos, usar luz roja para no perder visión nocturna y llevar binoculares puede realzar la experiencia.

Es así como la noche del 20 de noviembre de 2025 ofrecerá una rara oportunidad de contemplar un cielo casi intacto, como si la Luna decidiera retirarse para revelar lo que normalmente esconde.

El suceso coincidirá con la presencia del cometa Lemmon y el brillo máximo anual de Urano. (Foto referencial: Pixabay)

Cuáles son las fases de la Luna

Aquí tienes un resumen de las ocho fases principales:

Luna Nueva (Novilunio): La Luna está entre la Tierra y el Sol. No es visible, ya que la cara iluminada queda orientada hacia el Sol y la cara oscura hacia la Tierra.

Luna Creciente Invisible (Creciente Menguante): Comienza a ser visible una pequeña porción iluminada en forma de media luna.

Cuarto Creciente: Se ve exactamente la mitad de la Luna iluminada.

Luna Gibosa Creciente: La porción iluminada es más de la mitad, pero aún no es completa.

Luna Llena (Plenilunio): La Tierra está entre el Sol y la Luna, y vemos toda la cara lunar iluminada.

Luna Gibosa Menguante: La porción iluminada comienza a disminuir, siendo aún más de la mitad.

Cuarto Menguante: Se ve la otra mitad de la Luna iluminada (la opuesta a la del Cuarto Creciente).

Luna Menguante Invisible (Menguante Creciente): Solo queda visible una pequeña porción antes de desaparecer en la Luna Nueva.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí