Los aficionados a los fenómenos astronómicos tienen motivos para festejar este mes de noviembre. Tres lluvias de meteoros y una superluna (la más brillante del año) alumbrarán el firmamento nocturno del penúltimo mes del año.

Se trata de las lluvias de estrellas Táuridas del Sur, del Norte y las Leónidas, así como la denominada Superluna del Castor que prometen brillar durante las noches de noviembre.

Táuridas del Sur

Una brillante "bola de fuego" de las Táuridas registrada por la Estación All Sky Fireball Network de la NASA en Catersville, Georgia. El orbe brillante es la Luna. (Foto: NASA)

Las Táuridas del Sur es una lluvia de estrellas fugaces que está activa desde el 10 de septiembre hasta el 20 de noviembre, aunque su pico de actividad máxima ocurrirá este 2025 entre el 4 y el 5 de noviembre, reporta American Meteor Society.

En este apogeo de actividad se esperan las “bolas de fuego”, especialmente durante los llamados “años de enjambre” como este 2025, cuando la frecuencia y brillo de los meteoros suelen ser mayores debido al paso de la Tierra por una región más densa de restos cometarios.

Las Táuridas del Sur se original en el cometa 2P/Encke y recibe su nombre por la constelación de Tauro, que es donde se encuentra su radiante.

Una de las características que asombra de las Táuridas del Sur es que sus meteoros tienen la velocidad de impacto más lenta de cualquier lluvia de meteoros conocida. La razón es que 2P/Encke es un cometa de periodo corto.

El mejor momento para apreciar a las Táuridas del Sur es después de la medianoche, cuando la constelación de Tauro está en lo alto del cielo.

Las Táuridas del Sur son famosas conocidas por producir espectaculares “bolas de fuego” porque largos restos interplanetarios pueden llegar a nuestro planeta, e incluso pueden convertir momentáneamente la noche en día. Sin embargo, a pesar de ser un “año de enjambre”, este 2025 las Táuridas del Sur enfrentan la competencia de la Superluna más brillante del año.

Superluna del Castor

La espectacular Luna Llena de noviembre recibe este 2025 el nombre de Superluna del Castor. La Luna estará un 30% más brillante que una Luna Llena normal. (Foto: Sandi Smolker/iStock)

La Luna alcanzará su fase de Luna Llena el miércoles 5 de noviembre. Si bien el momento exacto de plenitud se calcula será a las 13:19 UTC, los observadores del cielo podrán disfrutar de la Luna prácticamente llena desde la noche del 4 de noviembre hasta el amanecer del 7 de noviembre.

Además, no se trata de una Luna Llena común. Se trata de una Superluna debido a que el satélite se encontrará en su punto más cercano a la Tierra. La Luna Llena aparentará ser hasta un 14% más grande un 30% más brillante.

La Luna Llena de noviembre recibe el nombre de Luna del Castor debido a que las culturas antiguas de Norteamérica notaron la intensa actividad de estos animales mientras se preparaban para el invierno.

Táuridas del Norte

Las Táuridas del Norte en Oregón. (Foto: davidhoffmannphotography/iStock)

Otra lluvia de estrellas que dentro de poco entrará en su apogeo son las Táuridas del Norte, las cuales se originan en el asteroide 2004 TG10, el cual se cree que puede ser un gran fragmento del cometa Encke, informa el portal especializado. Al igual que las Táuridas del Sur recibe su nombre por la Constelación de Tauro desde donde se puede ver. Ambas Táuridas son llamadas Meteoros de Halloween por la fecha en la que suelen aparecer.

Las Táuridas del Norte están activas este 2025 desde el 20 de octubre hasta el 10 de diciembre. Su periodo de máxima actividad es entre el 11 y el 12 de noviembre. El mejor momento para apreciar la lluvia de meteoros es después de la medianoche, antes del amanecer, cuando el radiante de Tauro está en lo más alto.

Las Táuridas del Norte no son muy brillantes y usualmente se cruzan con las del Sur, lo que aumenta las probabilidades de observar meteoros.

Las Leónidas

Representación de una ráfaga de meteoros Leónidas vista desde Leonid MAC de la NASA. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Copilot)

Una tercera lluvia de estrellas fugaces iluminará los cielos en noviembre. Se trata de las Leónidas, una lluvia de meteoros que este 2025 está activa desde el 6 hasta el 30 de noviembre, indica AMS.

Las Leónidas están asociadas al cometa 55P/Tempel-Tuttle. Tienen una tasa de unos 15 o 20 meteoros por hora y su radiante está en la constelación de Leo. Una de sus características más reconocidas es que es la lluvia de meteoros más rápida del año, con una velocidad de 71 kilómetros por segundo. Cada 33 años, las Leónidas pueden producir “tormentas de meteoros”, es decir, estallidos muy intensos, con actividad que puede superar los 1000 meteoros por hora. Esto ocurre porque el cometa Tempel-Tuttle está cerca a su perihelio.

Este año se espera una actividad normal de Leónidas. Su apogeo será la noche del 17 de noviembre. La mejor hora para apreciar la lluvia de meteoros es después de la 1 de la madrugada, especialmente antes del amanecer, cuando el radiante de Leo está en lo más alto. La Luna será una aliada en su visualización ya que cuando las Leónidas estén en su pico, el satélite de la Tierra estará en su fase cuarto menguante, apenas tres días antes de la oscuridad total de la Luna Nueva.