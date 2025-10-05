Un viajero cósmico acaba de atravesar el vecindario solar y, por unos días, Marte se convirtió en el mejor lugar de observación del espectáculo. No se trata de un cometa cualquiera, pues este visitante viene de otro sistema estelar, lo que ha llamado la atención de científicos de todo el mundo.

El objeto fue detectado el 1 de julio de 2025 por el sistema ATLAS en Chile. Su trayectoria sorprendió a los astrónomos porque no coincidía con ninguna órbita conocida alrededor del Sol, lo que indicaba que estábamos frente a un nuevo cometa interestelar.

Fue así como recibió el nombre de 3I/ATLAS y se convirtió en el tercer cometa de este tipo jamás observado, después de 2I/Borisov y el famoso 1I/‘Oumuamua.

Su particularidad es que no pasó cerca de la Tierra, sino de Marte, convirtiéndose en el lugar perfecto para estudiarlo de cerca.

Bautizado como 3I/ATLAS, es apenas el tercer cometa interestelar descubierto en la historia, después de Borisov y ‘Oumuamua. (Foto: @latestinspace / X)

El portal Gizmodo informa que entre el 1 y el 7 de octubre, seis misiones espaciales aprovecharon la oportunidad: las europeas Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter, las estadounidenses MAVEN y Mars Reconnaissance Orbiter, la sonda Hope de Emiratos Árabes y la misión china Tianwen-1. La distancia mínima fue de unos 30 millones de kilómetros, ideal para analizar su composición.

“Estamos a punto de obtener la mejor imagen jamás lograda de un cometa interestelar”, explicó el físico T. Marshall Eubanks, de Space Initiatives Inc., quien coordina el proyecto. La cámara HiRISE de la Mars Reconnaissance Orbiter podría capturar imágenes con una resolución nunca vista en este tipo de cuerpos celestes.

El cometa alcanzó su mayor acercamiento el 3 de octubre, brillando con magnitud +6,7. Para un observador humano en Marte habría sido visible a simple vista, pero gracias a las sondas fue posible registrar cada detalle de su coma, el halo de gas y polvo que rodea al núcleo.

Su paso más cercano ocurrió el 3 de octubre de 2025, cuando brilló lo suficiente como para ser visto a simple vista desde la superficie del planeta rojo. (Foto: @RedCollie1 / X)

Se espera que, en los próximos días, más datos y nuevas imágenes del 3I/ATLAS sean procesados y analizados para comprender mejor su composición.

Aunque algunos rumores lo presentaban como una nave alienígena, los científicos destacan que lo verdaderamente llamativo es su origen: el 3I/ATLAS trae consigo fragmentos de otro sistema estelar, lo que nos permitiría conocer compuestos creados antes de la existencia de la humanidad. Ahora, el cuerpo continúa su viaje. Según lo previsto, se espera que llegue a su punto más cercano al sol a finales de octubre.

“Como diría mi esposa, no tenemos dinero para esto”, bromeó Eubanks, recordando que gran parte del trabajo se realiza sin financiación oficial.

Eso sí, podemos estar de acuerdo en que estamos ante una oportunidad única en la historia de la humanidad, capaz de ofrecernos respuestas inéditas sobre los misterios del universo.

La información recopilada por seis sondas espaciales promete ofrecer datos inéditos sobre la composición y el origen de este viajero cósmico. (Foto: NASA / ESA)

3I/ATLAS: así será su trayectoria por nuestro vecindario cósmico

Esto es lo que debes saber sobre la trayectoria del cometa 3I/ATLAS:

Origen: El cometa proviene de fuera de nuestro Sistema Solar, viajando desde el espacio interestelar en una órbita hiperbólica (no cerrada).

Velocidad récord: Ingresó a una velocidad extremadamente alta (cerca de 58 km/s, lo que es equivalente a 208,800 km/h), convirtiéndose en el objeto interestelar más rápido conocido.

Aproximación Solar: Hará su máximo acercamiento al Sol (perihelio) a finales de octubre de 2025, pasando a una distancia entre las órbitas de la Tierra y Marte.

Destino final: Tras rodear el Sol, su alta velocidad lo expulsará del Sistema Solar para siempre, regresando al espacio interestelar.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí