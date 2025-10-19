Un objeto interestelar está atravesando el sistema solar y está produciendo un fenómeno nunca antes visto en la naturaleza. Se trata de 3I/ATLAS, un cuerpo celeste que intriga a los científicos por generar una aleación metálica que, hasta ahora, solo se conocía por procesos industriales creados por el ser humano. Las imágenes más recientes, captadas por el telescopio Keck II en Hawái, revelan una emisión constante de níquel puro sin presencia de hierro, algo inédito.

Lo que más llama la atención es que el objeto libera aproximadamente cuatro gramos de níquel por segundo, formando un compuesto llamado tetracarbonilo de níquel, utilizado en la manufactura moderna. Este material jamás se había detectado de forma natural en cometas u otros cuerpos celestes, dijo el astrofísico de Harvard Avi Loeb en conversación con el New York Post.

“Solo existe un lugar donde se sabe que este compuesto aparece, y es en aleaciones de níquel producidas industrialmente por humanos. Esto nunca se había observado en ningún otro objeto del universo”, afirmó Loeb.

Su declaración contrasta con el estudio publicado por el Observatorio Keck, que sugiere que se trata de un fenómeno natural, aunque extremadamente inusual.

Las observaciones revelan que el 3I/ATLAS emite níquel sin hierro, lo que contradice el patrón típico de los cometas conocidos. (Foto: NASA / James Webb Space Telescope)

Loeb, sin embargo, no está de acuerdo con esa interpretación.

“Este proceso solo podemos imaginarlo porque se utiliza en la industria. Nunca se había visto en cometas”, insistió, destacando que en todos los cometas conocidos el níquel y el hierro aparecen en cantidades comparables, lo cual aquí no sucede.

Otro aspecto que desconcierta a los especialistas es que el 3I/ATLAS no presenta la clásica cola cometaria.

“Normalmente observamos hermosas colas que se extienden alejándose del Sol, y en este caso no hay evidencia de ese tipo de estructura”, explicó Loeb.

El cometa no tiene cola cometaria convencional y expulsa materiales directamente hacia el Sol, algo sin precedentes. (Foto referencial: Ye Aung Thu / AFP)

En lugar de eso, las imágenes del telescopio espacial Hubble muestran un flujo de unos 150 kilos por segundo que se dirige directamente hacia el Sol, algo sin precedentes.

“¿Por qué estamos viendo un chorro apuntando hacia el Sol? ¿Un flujo de material en esa dirección?”, cuestionó Loeb.

De acuerdo con la American Astronomical Society, este chorro está compuesto principalmente de dióxido de carbono y agua, con pequeñas pero detectables cantidades de cianuro y níquel sin hierro.

Científicos como Avi Loeb sostienen que su composición podría sugerir procesos artificiales o desconocidos en el universo. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

Las ansias por saber más del 3I/ATLAS aumenta mientras se esperan las imágenes tomadas por la cámara HiRISE del Orbitador de Reconocimiento de Marte, captadas entre el 4 y el 7 de octubre cuando el objeto pasó a solo 12 millones de millas del planeta rojo; no obstante, su publicación se retrasó por el cierre del gobierno estadounidense, que detuvo la comunicación oficial de NASA.

“¿A quién le importan los departamentos de comunicación? Queremos ver los datos de los científicos”, declaró Loeb.

Estas imágenes podrían ofrecer las vistas más cercanas que la humanidad obtendrá del misterioso 3I/ATLAS durante su breve paso por nuestro vecindario cósmico.

¿De dónde viene el 3I/ATLAS?

El cometa 3I/ATLAS es un objeto de origen interestelar, lo que significa que proviene de fuera de nuestro Sistema Solar y no está ligado a la gravedad del Sol.

Los astrónomos lo consideran un viajero milenario, potencialmente una “cápsula del tiempo” de hasta 10 mil millones de años de antigüedad, que se habría originado en los albores de la Vía Láctea, posiblemente en el disco grueso galáctico donde residen las estrellas más antiguas.

Su estudio es clave porque ofrece una muestra de los materiales que forman otros sistemas planetarios distantes.

