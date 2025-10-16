En las últimas semanas, la llamada Esfera de Buga volvió a ser tema de conversación, especialmente tras la controversia generada por el objeto interestelar 3I/ATLAS. Todo comenzó cuando se difundió la versión de que un análisis, supuestamente realizado por un laboratorio de la Universidad de Georgia, habría fechado materiales de la esfera en miles de años de antigüedad. La noticia, sin confirmación oficial, encendió las alarmas de los usuarios.

El medio Infobae señala que el objeto fue encontrado en marzo de 2025 en Buga, Valle del Cauca, por José Arias Restrepo, un vendedor de maní aficionado a la búsqueda de monedas antiguas. Según su relato, halló la esfera metálica mientras usaba un detector de metales en el sector Alto Bonito.

Fue así como el hombre grabó un video de ocho minutos en el que se observa la esfera moviéndose en el aire, lo que de inmediato despertó la curiosidad de miles de usuarios en redes sociales.

Arias contó que al manipular la esfera comenzó a sentir mareos, vómitos y un sabor metálico en la boca, por lo que decidió entregarla a su primo David Vélez, conocido como “El Potro” y empresario del sector de detectores de metales en Cali.

A pesar de todas las teorías difundidas en redes sociales, no existe documentación oficial que confirme que se trata de un objeto extraterrestre. (Foto: @OvniChile1 / X)

Vélez recogió el objeto con un traje de plomo y lo mantuvo en su empresa durante dos meses. Asegura que el artefacto no mostró comportamientos extraños, aunque notó cambios en su peso y la presencia de campos electromagnéticos.

Con el tiempo, Vélez empezó a difundir el caso desde su página “Cazadores de Ovnis Latinoamérica”, mostrando videos de avistamientos similares en otras ciudades.

“En Medellín hemos captado hasta cinco esferas en un solo video. En total tenemos 170 videos de avistamientos. En Tuluá, una de estas esferas se le atravesó a un parapentista y, como mi primo, sintió mareos y vómitos. Está, además, la esfera que apareció hace unas semanas en Yumbo; tenemos la foto en 4K. Hay muchos casos. Estas esferas han hecho cerrar aeropuertos”, señaló.

El caso tomó mayor relevancia cuando Jaime Maussan, periodista y ufólogo mexicano, se llevó la esfera a México para su análisis. Según Vélez, una prueba de carbono-14 determinó que el objeto tendría 12.560 años de antigüedad, aunque no se cuenta con documentación científica que lo confirme.

Tras la controversia generada por la ola de teorías, los expertos calificaron la historia como especulativa. (Foto: @OvniChile1 / X)

Otro laboratorio, esta vez en Bogotá, le habría asegurado que la esfera formaba parte de un experimento iniciado en 2011, pero él rechazó esa versión por falta de pruebas.

Ante la ola de teorías, la comunidad científica colombiana se pronunció. Santiago Vargas, astrofísico y profesor del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional, aseguró a El País de Cali que los compuestos de la esfera son “muy terrenales”, como las fibras ópticas identificadas en su estructura, descartando que exista tecnología “del otro mundo” en el objeto.

Por su parte, Marino Guarín, director de la Escuela de Astronomía de Cali, calificó las versiones sobre la esfera como “cuentos” y “charlatanería”, señalando la falta de soporte científico y de reportes oficiales de instituciones reconocidas.

Óscar Amaya Montoya, director de la Fundación Casa de la Ciencia de Buga, explicó que el caso causó temor entre los habitantes y hasta llevó a suspender clases para hablar del fenómeno. Describió la esfera como un objeto gris, con forma de balón, sin puntos de soldadura y con algunos grabados, aunque considera que probablemente se trate de un artefacto tecnológico reciente, fabricado en la Tierra.

La esfera de Buga se volvió tendencia en medio de la controversia generada por el cometa 3I/ATLAS. (Foto referencial: davidhajnal / iStock)

“La ciencia requiere sistematicidad y rigor para llegar a conclusiones, elementos ausentes en este caso”, advirtió.

Lauren Flor Torres, doctora en Astrofísica y profesora del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, señaló que los meteoritos que ingresan a la atmósfera presentan alteraciones superficiales por fricción, algo que no se observa en la esfera de Buga, la cual luce impecable.

“Por ahora lo que hay es mucha especulación y opiniones individuales de cada persona, que deben ser respetadas. Por ahora, lo que la ciencia nos dice es que no se ha encontrado evidencia de vida extraterrestre. Eso no quiere decir que la probabilidad sea cero”, afirmó.

