Se hizo todo lo posible, pero la NASA decidió cancelar la misión de rescate del Observatorio Espacial Neil Gehrels Swift, telescopio que ha estudiado las explosiones de rayos gamma durante más de dos décadas.

El Swift fue lanzado en noviembre de 2004 y desde entonces ha detectado potentes estallidos como supernovas, localizó la explosión más lejana del universo en su momento y ha sido preponderante en el estudio de agujeros negros y colisiones estelares. Junto al Telescopio Espacial Hubble y al Observatorio Espacial de Rayos X Chandra ha sido uno de los pilares de la observación espacial para la NASA.

Sin embargo, después de dos décadas de servicio, debido a la disminución natural de su órbita, agravada por el aumento de la actividad solar, el telescopio espacial Swift, valorado en 500 millones de dólares, ha ido perdiendo altitud progresivamente por lo que entrará a la atmósfera terrestre poniendo punto final a dos décadas de investigación.

En esta ilustración, el transbordador Swift orbita sobre la Tierra. (Foto: Laboratorio de Imágenes Conceptuales del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA)

NASA intentó el rescate con empresa privada

En un intento por prolongar su misión, la NASA adjudicó un contrato de 30 millones de dólares a la empresa privada Katalyst Space Technologies, a fin de elevar el observatorio en 2026.

Sin embargo, la agencia espacial estadounidense ha tenido que cancelar la misión de rescate del telescopio Swift. La NASA explicó que ello se debe a un problema persistente con el control de altitud de la nave espacial comercial. “La nave LINK no capturará ni impulsará un satélite de la agencia a mayor altitud para extender su misión científica como estaba previsto”, precisó la NASA.

La nave comercial a la que la hace referencia la NASA fue desarrollada en 2025 por la compañía LINK y enviada al espacio el mes pasado. Su misión era capturar al observatorio y elevar su órbita a fin de evitar su caída descontrolada.

El Telescopio Espacial Swift caerá a la Tierra a finales de este año, calcula la NASA. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

“Este no es el resultado que esperábamos, pero eso no cambia por qué esta misión valía la pena”, declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

La nave LINK continuará trabajando cerca de Swift con el objetivo de demostrar “capacidades clave para el futuro de la exploración espacial”.

Y es que hay otro Telescopio Espacial de la NASA que podría beneficiare. El legendario Hubble, reconocido por sus icónicas imágenes como “Los Pilares de la Creación”, tras 36 años de misión espacial también está en peligro de caída.