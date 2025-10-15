Llegar a los años dorados con una buena salud física y mental es el deseo de todos. Nadie quiere padecer de ninguna limitación en la tercera edad. Lamentablemente, es muy común que en esa etapa de nuestras vidas, se desarrollen algunos problemas de salud.

“Efecto migrante saludable” en EE.UU.

Un estudio pionero basado en datos de 5.4 millones de adultos mayores en Estados Unidos demostró que quienes migraron dentro del propio país presentaron una mejor salud en la vejez comparados con quienes se mantuvieron en su estado natal. La investigación, publicada en Journal of Ethnic and Migration Studies, analizó la prevalencia de cinco tipos de discapacidad en adultos mayores de 65 años: problemas graves de visión y audición, deterioro cognitivo, limitaciones en actividades diarias (ADL) y dificultades físicas como caminar o subir escaleras.

Una mujer adulta mayor sonríe mientras practica un deporte. (Foto: andreswd/iStock)

Los resultados de la investigación fueron claros: quienes se mudaron a otro estado tienen una probabilidad significativamente menor de reportar cualquier tipo de discapacidad, incluso teniendo en cuenta factores como edad, sexo y raza.

“Este estudio proporciona la primera evidencia a gran escala de que la migración interna en EE.UU. está relacionada con una mejor salud en la vejez”, afirmó la coautora Katherine Ahlin, egresada de la Facultad de Trabajo Social Factor-Inwentash (FIFSW) de la Universidad de Toronto. “Descubrimos que los adultos mayores que permanecieron en su estado natal tenían hasta un 22 % más de probabilidades de padecer discapacidad que los migrantes internos”, agregó.

Efecto migrante saludable en EE.UU.: la sorprendente conexión entre mudanzas y menor discapacidad. (Foto: Paperkites/iStock)

El efecto de la educación

Un factor que sí tuvo impacto fue la educación. Los autores de la investigación sugieren que la educación protege contra la discapacidad. Hay que tener en cuenta que la educación superior y el empleo es una de las causas de migración.

Aun así, los migrantes internos se mantienen saludables tras ajustar por educación, lo que implica que la autoselección - individuos más sanos eligen mudarse - también influye en este fenómeno.

“El nivel educativo parece desempeñar un doble papel: aumenta la probabilidad de migrar y ofrece protección contra la discapacidad”, señaló la coautora Alyssa McAlpine, graduada de la FIFSW. “Sin embargo, los migrantes internos se mantuvieron más saludables incluso al ajustar por educación, lo que sugiere que otros factores, como la autoselección, también influyen”, añadió.

Qué pasa con los inmigrantes internacionales

En el estudio también se abordó el caso de los inmigrantes internacionales en Estados Unidos. La investigación reveló que ellos tienen incluso menos discapacidades que los migrantes internos. Específicamente, este tipo de migrante muestra entre un 7% y 33% menor probabilidad de padecer cuatro tipos de discapacidad: problemas de audición, visión grave, deterioro cognitivo y problemas de movilidad .

Para los investigadores una explicación es que hay una selección más intensa. Eso debido a que las barreras económicas, de distancia y hasta políticas, dificultan que personas con mala salud logren migrar internacionalmente.