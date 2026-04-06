En las próximas horas de hoy, lunes 6 de abril de 2026, el sobrevuelo lunar podrá seguirse en vivo a través de plataformas oficiales y de streaming de alcance global. Por un lado, Netflix transmitirá el evento por primera vez en su historia para sus suscriptores; Amazon Prime Video lo integrará dentro de su oferta de contenido en directo, mientras que Apple TV ofrecerá la cobertura desde su aplicación bajo producciones como Artemis II: Journey to the Moon. Además, NASA+ y NASA TV, el canal oficial de YouTube de la NASA emitirán la señal original de manera gratuita, como parte de la cobertura institucional de la misión.

A bordo de la transmisión, NASA+ ofrecerá una experiencia más inmersiva que nunca: varias señales, gráficos en tiempo real y vistas desde las cámaras del cohete y de la nave Orion mientras se eleva sobre la costa de Florida. Los espectadores podrán seguir el viaje desde cualquier dispositivo, saltando entre el relato principal y contenidos especiales que explican la misión, la tecnología del SLS y el papel de cada astronauta en este vuelo de unos 10 días alrededor de la Luna.

Horarios del Sobrevuelo Lunar de Artemis II la transmisión de Artemis II

Cobertura principal de NASA TV / NASA+ para el lunes 6 de abril de 2026 (horas aproximadas):

País / región Zona horaria aprox. hoy Hora local de inicio de cobertura (13:00 ET) Estados Unidos (Este: Miami, Nueva York) ET (UTC‑4) 13:00 (6 de abril) Estados Unidos (Centro: Chicago, CDMX como referencia) CT (UTC‑5) 12:00 (mediodía) Estados Unidos (Montaña: Denver) MT (UTC‑6) 11:00 Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles) PT (UTC‑7) 10:00 México (CDMX) UTC‑6 (horario de verano EE. UU. ya activo, MX suele ir una hora detrás de ET) 11:00–12:00 aprox. según ajuste local (toma 12:00 como referencia segura) Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador UTC‑6 11:00 Costa Rica UTC‑6 11:00 Panamá UTC‑5 12:00 Colombia UTC‑5 12:00 Perú UTC‑5 12:00 Ecuador (continental) UTC‑5 12:00 Bolivia UTC‑4 13:00 Venezuela UTC‑4 13:00 Chile (continental, horario de otoño) UTC‑4 aprox. 13:00 Paraguay UTC‑4 aprox. 13:00 Argentina UTC‑3 14:00 Uruguay UTC‑3 14:00 Brasil (Brasilia) UTC‑3 14:00 España (península) CEST (UTC‑2 respecto a ET, es decir UTC+2) 19:00 Islas Canarias CEST‑1 (UTC+1) 18:00 Portugal (Lisboa) UTC+1 18:00 Reino Unido (Londres) BST (UTC+1) 18:00 Francia, Alemania, Italia CEST (UTC+2) 19:00 Marruecos UTC+1 aprox. 18:00 Sudáfrica UTC+2 19:00 Emiratos Árabes Unidos (Dubái) UTC+4 21:00 India (Nueva Delhi) UTC+5:30 22:30 Japón (Tokio) UTC+9 02:00 (7 de abril) Australia (Sídney) UTC+10 03:00 (7 de abril)

¿Qué ofrecerá la transmisión de NASA+ y NASA TV?

Todos los horarios son del este y están sujetos a cambios.

La retransmisión en directo del sobrevuelo comienza a la 13:00 y continúa hasta las 21:45.

13:30: La NASA organiza una conversación entre la tripulación y el oficial científico en el Centro de Control de Misiones de la NASA, en el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston, para repasar los objetivos y el cronograma del sobrevuelo.

13:56: Se espera que la tripulación de Artemis II supere el récord establecido anteriormente por la tripulación del Apolo 13 en 1970 como la mayor distancia que los humanos han viajado desde la Tierra.

14:45: Comienza el período de observación lunar de siete horas. La tripulación podrá observar tanto la cara visible como la cara oculta de la Luna al inicio de dicho período.

18:41: El centro de control de la misión prevé perder temporalmente la comunicación con la tripulación cuando la nave espacial Orión pase por detrás de la Luna.

19:00: Los astronautas realizarán su máximo acercamiento a la Luna, y alcanzarán su punto más alejado de la Tierra a las 19:05.

La tripulación alcanza su distancia máxima de la Tierra durante la misión.

19:21: El Centro de Control de Misiones de la NASA debería restablecer la comunicación con los astronautas.

20:36: Orión entra en un período en el que la Luna eclipsa al Sol.

21:35: Finaliza el periodo de observación del sobrevuelo. La tripulación comenzará a transferir algunas de las imágenes a tierra. El equipo científico revisará las imágenes y observaciones durante la noche y las comentará con la tripulación al día siguiente, mientras la experiencia aún está fresca.

¿Cómo ver NASA TV Plus EN VIVO, el sobrevuelo lunar de Artemis II?

Pasos generales para ver la transmisión gratis (sin suscripción ni pago):

Navegador web en PC o portátil:

Entrar al sitio oficial de la NASA y acceder a la sección “NASA Live” o “NASA TV”.

Abrir el portal de streaming NASA+ desde la web oficial para ver el directo y contenidos relacionados.

Dispositivos móviles (iOS y Android):

Descargar la app oficial de la NASA desde la tienda correspondiente.

Abrir la sección de directos (NASA TV / NASA Live / NASA+) y seleccionar la transmisión de Artemis II.

Televisores inteligentes y dispositivos de streaming:

Buscar y descargar la app de NASA o NASA+ en Roku, Apple TV, Google TV o Amazon Fire TV.

Iniciar la app, ir a la pestaña de “Live” o “Artemis II” y reproducir el evento.

Plataformas de terceros:

Entrar al canal oficial de la NASA en YouTube, donde se emitirá la señal en paralelo.

En algunos países, verificar si plataformas asociadas como Amazon Prime integran el directo de NASA+, teniendo en cuenta que podrían requerir suscripción.