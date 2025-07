Está científicamente comprobado y no deberías sentir vergüenza de hacerlo cuando estás triste o mientras ves una película, porque para nada es una señal de debilidad. Si eres una persona sumamente sentimental que no puede contener las lágrimas ante cualquier alegría o complicación o si eres de los que confían en que descargar es mejor que acumular emociones, esta información te interesará. Hoy te explico, de la mano de una experta, por qué llorar te hace bien y el motivo por el que la ciencia lo respalda.

Más allá de una simple respuesta emocional, tiene efectos profundos en nuestra salud física y emocional y, la verdad, es que hacerlo nos libera y nos hace más humanos. Este proceso desata una descarga neuroquímica benéfica para el cuerpo.

“Muchas veces tenemos la tendencia a pensar que llorar es perder el control, cuando realmente es tomar el control de lo que sentimos y con esto propiciar el equilibrio emocional que tanto necesitamos para la vida y todos estos tiempos complicados”, explicó psicoterapeuta Mariana Bermúdez invitada al programa ‘Hoy Día’ de Telemundo.

Llorar es una respuesta fisiológica a ciertos estímulos emocionales. (Foto: Hispanolistic / iStock)

¿Por qué llorar puede ser bueno para tu salud?

Aunque siempre hemos escuchado que solo se trata de soltar, en realidad se produce en nosotros un cóctel neuroquímico que nos beneficia. “Cuando lloramos podemos realmente experimentar un baño de oxitocina y endorfinas, lo que hace que automáticamente se libere el estrés y sintamos más liberación emocional. Además, se interconectan áreas de nuestro cerebro que permiten el autoconsuelo, por eso aunque no entendamos el dolor en su totalidad, sí sentimos la liberación porque las lágrimas tienen un componente parecido a la anestesia y cuando lloramos sentimos alivio”, agregó la especialista.

Mariana Bermúdez también fue enfática en rechazar esa costumbre popular de decir que ‘los hombres no lloran’, lo que hace que muchas veces se repriman. “Lo que hacemos es ahogar nuestros órganos, nuestro cuerpo y por eso podemos llorar por cosas que no le encontramos sentido como la rabia, y no por aquellas cosas que no nos permitimos llorar”.

“Llorar por algo específico nos libera, pero cuando estamos en un ciclo de sufrimiento donde lloramos por lo que no es nuestro o vemos la vida en modo drama vamos a perder el sentido esencial de las lágrimas y acercarnos a un cuadro de ansiedad y depresión que sí debería ser tratado”, agregó.

El llanto, especialmente el emocional, libera hormonas del estrés y toxinas, y puede ayudar a regular las emociones, reducir el dolor y promover una sensación de bienestar. (Foto: MTStock Studio / iStock)

Por qué la ciencia respalda el llorar

El bioquímico estadounidense William H. Frey II, observó que las personas normalmente se encontraban mejor psicológica y emocionalmente después de haber llorado debido a que han podido eliminar una serie de hormonas que están asociadas al estrés. Él también realizó estudios en 1981 donde destacó que las lágrimas emocionales, como las que se derraman tras una película triste, tienen una composición diferente a las lágrimas causadas por irritantes como cuando cortamos cebolla, según destacan desde la BBC. Las primeras contienen más proteínas, lo que indica que tienen un papel activo en el bienestar físico y psicológico.

“Si alguien llora, no le vuelvas a decir ‘no llores’ sino ‘aquí estoy para acompañarte y tómate tu tiempo, puedes darte el permiso de llorar’, esto entendiendo que lo necesitamos y es más liberador una lloradita sanadora, que 10 sonrisas falsas”, recomendó Bermúdez.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉aquí