Si 3I/ATLAS reconfigura lo que sabemos sobre los cometas, ahora una nueva investigación desafía lo que creemos saber sobre el origen de nuestro Sistema Solar. Un exhaustivo análisis de los datos recopilados por la misión Gaia demuestra que nuestro Sol participó en una migración estelar que se alejó del inhóspito centro de la galaxia entre hace 4.000 y 6.000 millones de años. Este descubrimiento no solo reconfigura la narrativa de nuestro entorno cósmico, sino que también ofrece una explicación sobre la razón por la cual la Tierra se sitúa en una zona mucho más propicia para la vida.

Una mudanza cósmica… en masa

Nuestro Sol no siempre vivió donde está ahora. Según los investigadores, nació hace unos 4.600 millones de años al menos 10.000 años luz más cerca del centro de la Vía Láctea, una región mucho más densa, turbulenta y peligrosa para la evolución de la vida. Sin embargo, había un problema: las observaciones han revelado en el núcleo de la galaxia una vasta estructura en forma de barra que funciona como una “barrera de corrotación”. Este fenómeno actúa como una frontera dinámica, dificultando que las estrellas se alejen demasiado del centro.

Para entender cómo el Sol logró “cruzar” esa barrera, un equipo liderado por los astrónomos Daisuke Taniguchi (Universidad Metropolitana de Tokio) y Takuji Tsujimoto (Observatorio Astronómico Nacional de Japón) decidió buscar a sus posibles compañeros de viaje: estrellas prácticamente idénticas a la nuestra. Estas “gemelas solares” tienen temperatura, gravedad superficial y composición química muy parecidas a la de nuestra estrella, por lo que son una pista valiosa para reconstruir su pasado.

Una migración masiva de estrellas gemelas. Estrellas similares a nuestro Sol forman una migración masiva desde el centro de la Vía Láctea, ocurrida hace aproximadamente entre 4000 y 6000 millones de años. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Copilot)

Más de 6000 gemelos para contar la historia del Sol

El equipo se apoyó en la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea (ESA), reconocida por ser uno de los más amplios mapeos estelares en la historia, recopilando datos sobre las posiciones y características de aproximadamente dos mil millones de estrellas. De este vasto océano de información cósmica, generaron un catálogo que incluye 6,594 estrellas similares al Sol, unas 30 veces más que lo documentado en investigaciones anteriores. Posteriormente, llevaron a cabo correcciones meticulosas a los sesgos de muestreo, teniendo en cuenta que algunas estrellas son más accesibles para la observación que otras.

Cuando analizaron la distribución de edades de estas estrellas, apareció una señal clara: un amplio pico de gemelos solares con entre 4.000 y 6.000 millones de años, justo el rango que incluye al Sol. No solo compartían una edad similar, sino que además estaban ubicadas a distancias parecidas del centro galáctico. Esa coincidencia difícilmente es fruto del azar: todo apunta a que nuestro Sol se movió como parte de una migración estelar masiva.

Una galaxia en construcción y un refugio para la vida

Este resultado no solo habla del viaje del Sol, sino también de la propia Vía Láctea. Si la barra central ya hubiera estado completamente formada, la barrera de corrotación habría impedido un “escape” tan grande de estrellas desde el centro hacia las regiones más externas. Los investigadores proponen otro escenario: que la barra aún estaba formándose cuando se produjo la migración. En otras palabras, el momento en que los gemelos solares se alejaron del centro coincide con la etapa en la que la estructura en barra estaba emergiendo y reconfigurando la dinámica de la galaxia.

Hay, además, una implicancia clave para la vida tal como la conocemos. El centro de la galaxia es un entorno mucho más hostil: mayor densidad de estrellas, más radiación, más explosiones de supernovas. En cambio, las regiones más externas —como la que hoy ocupa el Sistema Solar— ofrecen condiciones relativamente más tranquilas para que planetas rocosos se formen y la vida tenga tiempo de aparecer y evolucionar. Según los autores, el viaje colectivo del Sol y sus gemelos pudo ser uno de los factores que permitió que la Tierra terminara en un “barrio” galáctico mucho más habitable.

La investigación detrás del hallazgo

Las conclusiones se basan en dos estudios publicados en la revista especializada Astronomy & Astrophysics. En el primero, el equipo construyó el gran catálogo de gemelos solares con estimaciones precisas de sus edades. En el segundo, analizó cómo se distribuyen esas edades y qué implican para la trayectoria del Sol dentro de la Vía Láctea.

Ambos trabajos combinaron datos de Gaia con información del sondeo infrarrojo Two Micron All Sky Survey, y contaron con el apoyo de instituciones de Japón y Europa. Juntos, ofrecen una nueva narrativa sobre nuestro lugar en la galaxia: no somos una excepción aislada, sino parte de una gran migración estelar que, hace miles de millones de años, cambió el destino del Sol… y, finalmente, el nuestro.

Este artículo fue desarrollado con la asistencia de IA