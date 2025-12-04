En el último mes del año, podrás observar un espectáculo celestial que te dejará asombrado totalmente: la última superluna, conocida tradicionalmente como la ‘Luna Fría’ . En caso no quieras perderte este evento astronómico, a continuación te revelará la fecha, hora clave y los mejores consejos para presenciarlo.

Esta ‘Luna Fría’ será la tercera y la última del año; por lo tanto, tienes una nueva oportunidad para visualizarla. Se espera que este satélite natural orbite de 221,965 millas de la Tierra, según información compartida por el Almanaque del Granjero.

Por qué se le conoce cómo ‘Luna Fría’

Debes saber que la trayectoria orbital de la Luna alrededor de nuestro planeta no es un círculo perfecto. Debido a esta forma elíptica, este cuerpo celeste puede estar, en ocasiones, más cerca de la Tierra o, en otras, más lejos.

Entonces, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) precisa que una Superluna se produce cuando “la Luna llena coincide con el punto más cercano de la órbita elíptica de la Luna a la Tierra, conocido como perigeo”.

Entonces, esto permite que la Luna se visualice hasta un 14% más grande y un 30% más brillante, si se compara con la aparición lunar más tenue del año.

Debido a su altitud, la 'Luna Fría' podría ser visible desde cualquier ángulo. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cuándo se visualizará la última superluna del 2025?

Este jueves 4 de diciembre será la última oportunidad para visualizar este evento astronómico del año. Podrás presenciar su máxima iluminación a las 6:15 p.m. (hora del Este), según información compartida por el Almanaque del Granjero.

Dependerá del tiempo para que puedas tomar alguna foto de este espectáculo visual; caso contrario, solo podrás admirar un increíble cielo otoñal al atardecer.

Este jueves 4 de diciembre podrás presencia la última Superluna del 2025. (Foto: AFP)

Cómo observar mejor la superluna de diciembre del 2025

Si crees que necesitarás un telescopio para observar perfectamente la ‘Luna Fría’, te equivocas. Solo dependerá de que el cielo esté despejado en la zona donde te encuentres, tanto si es rural como urbana. Por lo tanto, es recomendable situarse en áreas con poca o ninguna contaminación, ni lumínica ni atmosférica.

Un punto a tener en cuenta es el tamaño de la Luna, ya que podría ser difícil detectarlo a primera vista. Para Shannon Schmoll, directora del Planetario Abrams de la Universidad Estatal de Michigan, precisó al medio AP que “la diferencia se nota más cuando se compara con otras imágenes u observaciones”.

