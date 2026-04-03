La ventana de la cápsula Orión es la vía por donde los cuatro astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen vienen maravillándose con los detalles del espacio en su camino a la Luna y están capturando increíbles imágenes de la Tierra que ya están causando gran impacto en todo el mundo. Desde el despegue del cohete en el Centro Espacial Kennedy en Florida el pasado miércoles, el equipo no solo logró completar la maniobra clave de inyección translunar, sino que superó diversos problemas donde destacaron una falla en el inodoro y hasta con Microsoft Outlook. Mientras la misión Artemis II de la NASA se prepara para el sobrevuelo lunar de este 6 de abril, el comandante a cargo logró unas fotografías espléndidas del planeta, algo que no pasaba desde Apolo en 1972 que fue la última vez que los humanos lo observaban tan de cerca. En las primeras horas del viernes 3, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio difundió las primeras capturas oficiales, pero horas después llegó una nueva entrega que es aún más impactante y que te explico en esta nota.

Así son las primeras imágenes de la Tierra tomadas por Artemis II

Gracias a la gran nitidez del dispositivo personal, una tableta con cámara, del comandante de la misión, Reid Wiseman, todos los que estamos atentos a cada detalle de la misión Artemis II hemos podido disfrutar del material que está llegando al centro de control de la NASA en el Centro Espacial Johnson en Houston.

La primera permite ver la Tierra desde la ventana de la cápsula de Orión, la piedra angular del programa Artemis, diseñada para llevar a astronautas más lejos que nunca, a la Luna y, eventualmente, a Marte y que fue lanzada por el cohete SLS.

La Tierra vista desde la nave Orion durante la misión Artemis II. (Foto: NASA)

Ahí no quedó todo porque en la otra se muestra a la Tierra en su totalidad, iluminada en tonos azules y marrones, y con una sorpresa incluida. “En la segunda imagen, vemos nuestro planeta natal como un todo, iluminado en espectaculares azules y marrones. Una aurora verde incluso ilumina la atmósfera”, se lee. Además, destaca una luz zodiacal en el borde del planeta, generada mientras la Tierra eclipsa al Sol.

En la imagen se ve una luz zodiacal en el borde del planeta, generada mientras la Tierra eclipsa al Sol. (Foto: NASA)

Sobre esta foto, la NASA también agregó: “la imagen del disco completo de la Tierra, vista desde la cápsula Orión. El planeta luce un azul pálido, con nubes blancas y un brillo azul ligeramente más claro en algunas zonas debido a la luz reflejada. Entre las 8 y las 9, se observa una gran masa continental marrón que corresponde a África, con la península ibérica centelleando justo donde el planeta se curva. A la 1, la aurora boreal emite un tenue resplandor verde, apenas separado de la superficie del planeta. La Tierra se recorta contra el negro del espacio”.

Nuevas imágenes de la Tierra tomadas desde Artemis II

Según la agencia Reuters, los astronautas llevan varios dispositivos para tomar fotos del espacio como una pequeña GoPro, teléfonos iPhone, así como cámaras Nikon. Estas nuevas fotos también pertenecen al comandante Reid Wiseman.

“En esta nueva imagen de la tripulación Artemis II vemos la división entre la noche y el día, conocida como Terminator, cortando a través de la Tierra. Ya sea despierto o profundamente dormido, estamos todos juntos en este planeta. En la segunda imagen, también tomada de la cápsula de Orión, podemos vernos representados por las luces eléctricas de la actividad humana. En la parte inferior derecha, la luz del sol ilumina la extremidad del planeta”, se lee en la descripción compartida en Facebook.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio también indicó que “el calendario de la tripulación Artemis II está diseñado en torno a los requisitos de la misión. Mientras muchos en los Estados Unidos se preparaban para ir a la cama el 2 de abril, la tripulación acababa de completar la inyección lunar trans, poniéndolos oficialmente en curso hacia la Luna”.

Esta es una impresionante imagen de la Tierra desde el espacio, mostrando continentes y océanos en la oscuridad. (Foto: NASA/Reid Wiseman)

¿Cuál es el objetivo de Artemis II?

La tripulación está poniendo a prueba la nave espacial Orión, el vehículo de exploración que transporta a los astronautas a la Luna y de vuelta a la Tierra. Esta es la segunda misión del programa Artemis de exploración lunar de la NASA, tras la misión Artemis I, que envió una nave Orion sin tripulación a la órbita lunar y de vuelta en 2022.

El pasado miércoles 01 de abril se realizó el despegue desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo del cohete Space Launch System, el más nuevo y potente de la NASA hasta la fecha.

El propósito de la agencia estadounidense con esta misión es marcar un precedente para futuros viajes cada vez más difíciles. Por ejemplo, se planea un aterrizaje lunar cerca del polo sur del satélite en 2028 y hasta llegar a Marte en la década de 2030 o 2040, según destacan desde DW.

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