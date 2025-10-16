El cielo de la Tierra ofrece un maravilloso espectáculo para los amantes de la astronomía: una lluvia de meteoros que podrá apreciarse en ambos hemisferios y que, además, será acompañada por el paso de dos cometas.

Se trata de las Oriónidas, una lluvia de estrellas fugaces que, si bien no es tan fastuosa como las populares Perseidas, sí es una apuesta confiable para los observadores del cielo.

¿Qué son las Oriónidas?

Las Oriónidas son una lluvia de meteoros que ocurre cada año entre principios de octubre y principios de noviembre. Su máximo ocurre generalmente entre la segunda o tercera semana de octubre. Esta lluvia de estrellas fugaces ocurre porque la Tierra atraviesa una zona poblada por los restos dejados por el cometa Halley.

Representación de la Tierra atravesando los restos del cometa Halley, actividad que da origen a la lluvia de estrellas Oriónidas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Copilot)

¿Por qué se llaman Oriónidas?

Si bien el origen de esta lluvia de meteoros es el cometa Halley, lleva el nombre de Oriónidas porque se observan como estrellas fugaces que parecen irradiar desde la constelación de Orión.

Los meteoros Oriónidas aparecen cada año cuando la Tierra viaja a través de un área del espacio llena de restos del cometa Halley. (Foto: NASA/JPL)

Cuándo será el máximo de las Oriónidas este 2025

La lluvia de meteoros Oriónidas está activa desde el 2 de octubre. Se calcula que culminará el próximo 7 de noviembre. Su apogeo será entre el lunes 20 y el martes 21 de octubre.

Esta lluvia de meteoros puede disfrutarse tanto en el hemisferio norte como en el sur.

¿Dónde se podrán ver mejor las Oriónidas en Estados Unidos?

Si bien las Oriónidas no son tan espectaculares como las Perseidas, sí ofrecen unan gran vista. Ello debido a que sus meteoros dejan detrás rastros de gas ionizados que permanecen durante unos segundos después de que el meteorito se ha ido.

Entonces, si planeas disfrutar del show astronómico estas son algunas localidades en Estados Unidos que ofrecen cielos despejados como para apreciar a las Oriónidas, de acuerdo con NewsWeek.

Cherry Springs State Park en Pensilvania, las Montañas Adirondack en Nueva York y el Parque Nacional Acadia en Maine destacan en el Este por sus cielos consistentemente oscuros y despejados.

En el Medio Oeste, Headlands International Dark Sky Park (Michigan), Newport State Park (Wisconsin) y Middle Fork River Forest Preserve (Illinois) son destinos privilegiados para disfrutar lluvias de meteoros.

El oeste estadounidense ofrece vistas excepcionales en Joshua Tree National Park (California), Bryce Canyon National Park (Utah), North Cascades National Park (Washington) y Crater Lake National Park (Oregón); estos lugares tienen baja humedad y muy poca contaminación lumínica.

Los parques de los desiertos del suroeste también son ideales gracias al aire seco y noches habitualmente despejadas; la región es reconocida internacionalmente por la calidad de su cielo oscuro.

En general, para apreciar el paso de las lluvias de estrellas se recomienda lugares de gran altitud o lejos de luz artificial que proporcionan horizontes más amplios y permiten observar mayor cantidad de meteoros.