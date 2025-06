Hay quienes la saborean en diversos postres, los que prefieren comerla en helado o que disfrutan cortándola en cuadritos y son felices sacándole hasta lo último a la pepa. Si bien para nadie es un secreto que incorporar frutas en la dieta equilibrada tiene más de un beneficio, muy pocos son los que consideran a este alimento tropical como un gran aliado para tener un corazón fuerte. Hoy te explico, de la mano de la ciencia, por qué debes incluirla todos los días en tus comidas para mejorar tu salud cardíaca.

Aunque cambiar algunos hábitos alimenticios puede ser complicado, no hay nada mejor que darle una oportunidad a nuestro cuerpo de seguir estando fuerte y optimizar lo que ingerimos, así como llevar un estilo de vida saludable, lo que nos permitirá alejar las visitas al médico.

Un gran primer paso para evitar enfermedades cardíacas es controlar el tamaño de las porciones y optar por “granos integrales que se convierten en buena fuente de fibra y otros nutrientes importantes para la salud del corazón y el control de la presión arterial”, tal como recomiendan desde Mayo Clinic. Además, limitar la ingesta de grasas no saludables, elegir fuentes de proteínas con bajo contenido de grasa, limitar y reducir el sodio y la sal; sin embargo, uno de los más importantes es el comer más vegetales y frutas ya que son fuente de vitaminas y minerales.

Una dieta rica en frutas y verduras eleva las concentraciones de potasio y magnesio. (Foto: Ron Lach / Pexels)

La fruta que te ayudará a cuidar tu corazón

Si bien todas están llenas de beneficios y muchas son grandes aliadas para la salud cardíaca por ser fuente de potasio, fibra y antioxidantes, hoy te explico lo beneficioso que será el consumo habitual del mango, clave para ver mejoras en la presión arterial y el colesterol.

Un nuevo estudio publicado en el Journal of the American Nutrition Association descubrió que el consumo diario tiene un impacto “significativo” en las respuestas y condiciones cardiometabólicas de las mujeres posmenopáusicas. Y es que este periodo donde no se tiene el ciclo menstrual puede aumentar el riesgo de sufrir afecciones como osteoporosis, obesidad, depresión y enfermedades cardiovasculares, según los expertos.

Investigadores de la Universidad de California, Davis, estudiaron el efecto de dos semanas de consumo de 330 gramos de mango al día en un grupo de mujeres posmenopáusicas “relativamente sanas” con un IMC de sobrepeso u obesidad. Aquí se analizó el impacto de esta dieta sobre la función microvascular y los marcadores cardiometabólicos y se detectó que la presión arterial y los niveles de colesterol se “redujeron significativamente”.

“Dos semanas de consumo diario de mango se asociaron con una disminución significativa en múltiples resultados de presión arterial en un grupo de mujeres posmenopáusicas sanas (…) Las respuestas de glucosa e insulina también se moderaron después del consumo de mango”, escribieron los investigadores en la publicación.

Si bien el estudio arrojó buenos resultados, los responsables señalaron que la corta duración del consumo de mango fue una limitación y que se necesitan más investigaciones.

El mango contribuye a la salud cardiovascular debido a su contenido en potasio, fibra y antioxidantes. ( Foto: 海峰 陆 en Pixabay)

El beneficio de incluir frutas coloridas en la dieta

Desde Fox News conversaron con la nutricionista dietista registrada Lauri Wright, Ph.D., directora de programas de nutrición en la Facultad de Salud Pública de la Universidad del Sur de Florida, quien apoyó el consumo de mango y la incorporación de distintas frutas a la dieta diaria.

Aunque no considera que los mangos sean una “cura milagrosa” en problemas cardiovasculares, sí destacó la importancia de “agregar alimentos coloridos y de origen vegetal a su plato puede tener beneficios que protegen el corazón”. Y es que tiene muchos compuestos, incluida la mangiferina y la quercetina, que pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo y la inflamación, afecciones vinculadas a las enfermedades cardíacas.

