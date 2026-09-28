La búsqueda de señales que puedan revelar qué ocurre más allá del Sistema Solar acaba de dar un paso importante. Un equipo del Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian y la Universidad de Oregon detectó una señal de radio que pudo ser localizada directamente en un exoplaneta, algo que no se había conseguido demostrar de forma definitiva hasta ahora.

El protagonista del hallazgo es Beta Pictoris b, un enorme planeta ubicado a unos 63,4 años luz de la Tierra. Los investigadores observaron emisiones de radio breves y repetitivas que presentaban una fuerte polarización circular, una característica que apunta a que su origen está relacionado con las auroras del planeta y no con una posible transmisión artificial.

Las auroras permitieron identificar el origen

El portal ScienceAlert señala que, para realizar las observaciones, el equipo utilizó el conjunto de radiotelescopios MeerKAT, situado en Sudáfrica. Las mediciones se realizaron en cuatro ocasiones durante 2025 y 2026, cubriendo frecuencias de entre 0,85 y 3,5 gigahercios que permitieron registrar tanto ráfagas de radio recurrentes como una emisión persistente.

Beta Pictoris es una estrella relativamente caliente y grande que cuenta con tres planetas conocidos: Beta Pictoris b, Beta Pictoris c y Beta Pictoris d. Para determinar cuál de ellos estaba relacionado con las emisiones, los científicos utilizaron cuásares, núcleos extremadamente brillantes de galaxias lejanas, como puntos de referencia para establecer con precisión la posición de la señal.

De esa manera, pudieron determinar con un alto grado de certeza que la emisión procedía de Beta Pictoris b y no de su estrella anfitriona.

Los investigadores señalan que ningún mecanismo físico conocido capaz de producir emisiones de radio en este tipo de estrellas puede explicar las características observadas.

El estudio permitió realizar la primera medición directa de la intensidad del campo magnético de un exoplaneta, que sería miles de veces más potente que el terrestre. (Foto: P Rubini / AM Lagrange /ESO)

¿Qué revela la señal sobre el planeta?

Las características de las emisiones apuntan a un proceso conocido como inestabilidad máser de ciclotrón de electrones (ECMI). Este fenómeno también está relacionado con las auroras que se producen en planetas del Sistema Solar, incluida la Tierra y Júpiter, cuando partículas cargadas interactúan con las condiciones atmosféricas y los campos magnéticos.

El hallazgo es importante porque este mecanismo también permite obtener información sobre el campo magnético de un planeta. Los investigadores concluyeron que Beta Pictoris b posee un campo magnético extremadamente intenso, coherente con modelos anteriores sobre su estructura interna y los procesos que generan su magnetismo.

“Esto constituye la primera medición directa de la intensidad del campo magnético de un exoplaneta, y es consistente con las predicciones de escalamiento de la dínamo para un planeta gigante joven y masivo”, escribieron los investigadores.

Un planeta gigante con una rotación muy rápida

Según los cálculos del equipo, el campo magnético de Beta Pictoris b sería miles de veces más potente que el de la Tierra. Parte de la energía responsable de sus emisiones aurorales podría estar relacionada con la rápida rotación del planeta, que completa una vuelta sobre su eje aproximadamente cada 8 o 9 horas.

Beta Pictoris b fue descubierto en 2008 y tiene una masa aproximada de diez veces la de Júpiter. Ahora, además de ser uno de los exoplanetas gigantes más conocidos, se convierte en el primero cuya emisión de radio ha podido ser localizada de manera clara y directa.

El equipo ya contempla ampliar esta búsqueda a otros siete exoplanetas gigantes situados en cinco sistemas estelares relativamente cercanos.

Los científicos señalan que los próximos observatorios de radio, con una sensibilidad entre cinco y siete veces superior a la actual, podrían permitir detectar emisiones similares en esos mundos.

Cabe agregar que el estudio todavía no ha sido publicado en una revista científica revisada por pares y actualmente está disponible como prepublicación en arXiv.