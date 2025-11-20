Después de varios meses de rumores y teorías en redes sociales, la NASA finalmente publicó las esperadas imágenes del cometa 3I/ATLAS. El retraso llamó la atención de muchos, especialmente porque este objeto interestelar despertó hipótesis sobre un posible origen artificial debido a su comportamiento inusual.

Uno de los factores más importantes detrás de la demora fue el cierre del Gobierno Federal de Estados Unidos, que se extendió durante semanas y paralizó temporalmente varias actividades oficiales. Entre ellas, quedaron en pausa procesos internos y la revisión de datos que la NASA debía completar antes de difundir material al público.

A nivel técnico, la NASA también necesitaba asegurar que las imágenes fueran lo bastante claras y precisas. Observar un cometa interestelar no es sencillo: 3I/ATLAS viaja a gran velocidad y a una distancia enorme, por lo que obtener material nítido requirió múltiples capturas desde distintos instrumentos.

En conferencia de prensa, la NASA presentó nuevas imágenes del 3I/ATLAS. (Foto: NASA / YouTube)

Las imágenes fueron difundidas luego de que el cierre del gobierno pusiera en pausa varias actividades oficiales. (Foto: NASA)

Además, cada imagen tuvo que pasar por un proceso de calibración para eliminar errores ópticos y ruido digital. Este trabajo es fundamental para garantizar que lo que se observa corresponde realmente al objeto y no a distorsiones del equipo.

Otro elemento que pudo haber tomado tiempo fue la confirmación independiente. Antes de liberar material de este tipo, la NASA debe coordinar comparaciones con observatorios internacionales para verificar la forma, brillo y trayectoria del cometa. Solo cuando la información coincidía desde distintas fuentes, se puede decir que es seguro compartirla.

La NASA explicó que, en el pasado, la presencia de objetos interestelares ya había sido confirmada, pero solo ahora los telescopios tienen la capacidad de encontrarlos. (Foto: NASA)

Conforme las observaciones vayan llegando, la agencia continuará publicando todo lo que se sepa sobre este visitante interestelar. (Foto: NASA)

Con todos los procesos completados, la NASA pudo finalmente publicar las imágenes y aclarar que 3I/ATLAS muestra características completamente naturales.

De esta manera, queda claro cómo los procesos burocráticos y ciertas circunstancias externas pueden retrasar la divulgación de datos científicos, abriendo espacio para teorías que terminaron siendo descartadas cuando la información oficial finalmente salió a la luz.

Cometa 3I/ATLAS: ¿por qué se pensó en un origen artificial?

La especulación de que el objeto 3I/ATLAS podría ser una nave espacial y no un cometa natural fue impulsada por el astrofísico Avi Loeb.

Su principal argumento se basó en la trayectoria inusualmente plana del objeto, que estaba muy alineada con el plano de la órbita de la Tierra (la eclíptica). Loeb sugirió que esta trayectoria era demasiado improbable para ser natural, indicando un posible diseño intencional para acceder a nuestro sistema solar.

Otras anomalías se relacionaban con el propio objeto. Era mucho más grande que los otros objetos interestelares detectados y llegó a mostrar un extraño chorro de gas dirigido hacia el Sol, en contra de la dirección esperada para un cometa.

Las características inusuales del 3I/ATLAS desafiaron las explicaciones de la ciencia cometaria, lo que dio pie a teorías audaces como un supuesto origen artificial. (Foto: @NOIRLabAstroES / X)

Algunos científicos indicaron que estos chorros no eran gas cometario, sino el supuesto escape de propulsores tecnológicos utilizados por una nave para maniobrar o acelerar.

Finalmente, la composición química del 3I/ATLAS fue también un factor clave. Presentaba niveles atípicos de níquel y cianuro y un contenido de agua inusualmente bajo comparado con los cometas comunes.

Estas características desafiaron las explicaciones de la ciencia cometaria; sin embargo, la NASA, luego de varios meses, confirmó que no existía evidencia de un origen artificial y que su evolución era completamente natural.

