Se habla mucho de la menopausia y cómo ésta provoca cambios hormonales en las mujeres; si embargo, poco se comenta sobre la transición a este periodo que también repercute en la calidad de vida de las mujeres. En ese sentido, una nueva investigación de la Universidad de Oklahoma ha abordado uno de los puntos menos estudiados de esta etapa en la vida de todas las mujeres.

La investigación publicada en Nutrients se centra en los niveles de hierro en sangre y su relación con el rendimiento cognitivo en mujeres durante la transición a la menopausia. El estudio sugiere que cuando las mujeres tienen niveles adecuados de hierro en la sangre durante la transición menopáusica, también llamada perimenopausia, su rendimiento cognitivo es mejor. Asimismo, el estudio indicó que mantener un nivel adecuado de hierro en sangre no se tradujo en niveles inseguros de hierro en el cerebro, lo cual, puede aumentar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Las mujeres con niveles inferiores a los esperados de hierro en sangre obtuvieron peores resultados en las medidas de memoria, atención y cognición. (Foto: insta_photos/iStock) ×

“Cuando una mujer entra a la transición menopáusica, ya no pierde sangre todos los meses, lo que implica que ya no pierde hierro”, explicó Michael Wenger, autor principal del estudio y profesor de psicología en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Oklahoma. “Queríamos comprobar si el coste de la deficiencia de hierro desaparece durante la transición menopáusica. Se han realizado muy pocos estudios en este ámbito”, agregó.

El equipo de investigadores midió los niveles de hierro en sangre, realizó resonancias magnéticas para determinar la cantidad de hierro en el cerebro y evaluó medidas conductuales de cognición. Ninguna de las mujeres del estudio presentó deficiencia de hierro; sin embargo, varias presentaron niveles inferiores a los esperados para su edad. Las mujeres con niveles inferiores a los esperados de hierro en sangre obtuvieron peores resultados en las medidas de memoria, atención y cognición.

“Nuestras investigaciones previas han demostrado que la deficiencia de hierro conlleva costos significativos en términos de rendimiento cognitivo”, afirmó Wenger. “Si le diera a una mujer con deficiencia de hierro una tarea sencilla en la que presionara un botón cada vez que apareciera un asterisco en la pantalla, la deficiencia le costaría unos 150 milisegundos. No parece mucho, pero tomamos decisiones simples como esa al elegir cada palabra que decimos en una oración. Esos 150 milisegundos se acumulan”, explicó el autor.

Es importante destacar que la cantidad de hierro en sangre no predijo la cantidad de hierro depositada en el cerebro de una mujer, afirmó Wenger. “Sabemos desde hace tiempo que la acumulación de hierro en el cerebro es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer y la demencia vascular”, afirmó. “Estos datos fueron sorprendentes y una buena noticia, ya que parece que tener niveles de hierro iguales o superiores a los esperados para la edad no significa que se esté acumulando más hierro en el cerebro”.

La falta de hierro no se debe confundir con la anemia

La opción de tomar suplementos de hierro quizá no sea la mejor para todas, debido a los efectos gastrointestinales. (Foto: Mitrija/iStock) ×

Según explicó Wenger, aunque un nivel bajo de hierro puede aumentar el riesgo de desarrollar anemia, existen diversas razones que pueden causar esta condición. No obstante, muchas mujeres que visitan a su ginecólogo no son sometidas a pruebas para detectar deficiencia de hierro, lo que representa una oportunidad que no se debe pasar por alto.

De acuerdo con el investigador, un bajo nivel de hierro podría ser una de las causas de la confusión mental que algunas mujeres experimentan durante la menopausia, así como la razón detrás de los cambios visuales que ellas mencionan durante esta transición. “El hierro es esencial para la síntesis del neurotransmisor dopamina, y el sistema visual requiere de dopamina para enviar señales en el primer contacto con la luz”, explicó.

El investigador explicó que tomar suplementos de hierro no suele ser la mejor opción, ya que causan importantes efectos secundarios gastrointestinales. No obstante, una dosis baja podría ser eficaz, al igual que los cambios en la dieta para consumir más alimentos ricos en hierro. “Hacer estos pequeños cambios podría facilitar la transición de la mujer de la premenopausia a la posmenopausia”, anotó.