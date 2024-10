¿Eres mujer y elegiste huevos revueltos para el desayuno mientras tu pareja prefirió comenzar el día con avena? No tienes que sentirte culpable. Un nuevo estudio de la Universidad de Waterloo explicó que aquella diferencia puede ayudarte a bajar de peso.

La investigación, que utilizó modelos matemáticos para analizar el metabolismo, demostró que los hombres responden mejor a una comida cargada de carbohidratos altos como avena y cereales después de ayunar durante varias horas, mientras a las mujeres les favorece consumir alimentos con un mayor porcentaje de grasa como omelettes o aguacates (paltas).

El metabolismo de los hombres responde mejor en promedio a una comida cargada de carbohidratos altos como avena y cereales después de ayunar durante varias horas. (Foto: Maca and Naca / iStock)

Stéphanie Abo, candidata a doctora en Matemáticas Aplicadas y líder del estudio, aclaró que el “estilo de vida de un gran factor en nuestra salud en general”. Consideró que, debido a nuestras vidas muy ocupadas, “es muy importante entender cómo las decisiones aparentemente intrascendentes, como qué desayunar, pueden afectar nuestra salud y nuestros niveles de energía”.

“Ya sea que intentes perder peso, mantenerlo o simplemente mantener tu energía, es importante comprender el impacto de tu dieta en tu metabolismo”, indicó al comentar la investigación que desarrolló titulada “Modelling sex-specific whole-body metabolic responses to feeding and fasting”, publicada en Computers in Biology and Medicine.

A las mujeres les conviene más una comida con mayor porcentaje de grasa, como omelettes y aguacates. (Foto: Nadezhda_Nesterova / iStock)

Diferencia de género

Este estudio ahonda en la brecha informativa sobre cómo los hombres y mujeres procesan la grasa. Al respecto, Anita Layton, profesora de Matemáticas Aplicadas y Cátedra de Investigación Canadá 150 en Biología Matemática y Medicina, recordó que usualmente se encuentra menos data sobre mujeres que hombres.

“Al construir modelos matemáticos basados en los datos que tenemos, podemos probar rápidamente muchas hipótesis y modificar experimentos de maneras que serían imprácticas con sujetos humanos”, agregó Layton.

Respecto a esta investigación, Layton destacó la sorpresa de los resultados sobre la pérdida de grasa de las mujeres durante el ayuno.