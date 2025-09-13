Luego de haberte informado acerca de lo que significa ‘la escala de Loeb’ que sugiere que el 3I/ATLAS no es un simple cometa, tocó el momento de hacerte saber por qué justamente el objeto interestelar se llama así. A continuación te revelaré el origen de su nombre.

No representa una amenaza para la Tierra

Antes de cumplir con lo prometido, te indico que el 3I/ATLAS, de acuerdo a science.nasa.gov, no representa una amenaza para la Tierra, ya que permanecerá alejado de nuestro planeta. “Lo más cerca que se acercará a nuestro planeta será de aproximadamente 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros o 170 millones de millas)”, precisó la fuente.

Además, dio a conocer que el “3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol alrededor del 30 de octubre de 2025, a una distancia de aproximadamente 1,4 ua (210 millones de kilómetros o 130 millones de millas), justo dentro de la órbita de Marte”.

El 3I/ATLAS está viajando a través de nuestro sistema solar a una asombrosa velocidad de 130.000 millas (209.000 kilómetros) por hora, la velocidad más alta jamás registrada para un visitante del sistema solar, reporta la NASA. (Foto: David RANKIN / David Rankin, Saguaro Observatory / AFP) / DAVID RANKIN

Si bien ya quedó claro que no es un peligro para nosotros, también es fundamental señalar que es de mucho interés para los astrónomos y para las personas en general. Es por eso que no me sorprende que hayas llegado hasta aquí.

Este diagrama muestra la trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS a su paso por el sistema solar. Alcanzará su punto más cercano al Sol en octubre. (Foto: NASA/JPL-Caltech)

El origen de su nombre

Habiéndote recalcado lo anterior, te informo que el cometa en cuestión debe su nombre al telescopio de sondeo ATLAS (Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides), el cual fue financiado por la NASA en Río Hurtado, Chile. Ese telescopio “reportó por primera vez observaciones al Centro de Planetas Menores del cometa 3I/ATLAS el 1 de julio de 2025”, según science.nasa.gov.

“Desde el primer informe, las observaciones realizadas antes del descubrimiento se recopilaron de los archivos de tres telescopios ATLAS diferentes en todo el mundo y de la Instalación Transitoria Zwicky de Caltech en el Observatorio Palomar en el Condado de San Diego, California. Estas observaciones ‘previas al descubrimiento’ se remontan al 14 de junio de 2025”, agregó.

Con respecto al ‘3I’, pues te comento que la ‘I’ significa ‘interestelar’ (lo que quiere decir que el objeto vino de fuera de nuestro sistema solar). En el caso del ‘3’, este número responde al hecho de que es el tercer objeto interestelar conocido. Los otros son 1I/Oumuamua (descubierto en 2017) y 2I/Borisov (descubierto en 2019).

