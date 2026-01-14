El llamado efecto “cisne negro” describe sucesos altamente improbables, pero con consecuencias tan grandes que pueden cambiar por completo el curso de la historia. Según el astrofísico de Harvard Avi Loeb, este concepto ayuda a entender por qué el objeto interestelar 3I/ATLAS debería ser analizado con especial atención por la comunidad científica y las autoridades. A su juicio, la ambigüedad en torno a si se trata de un simple cometa o algo más podría explicarse por el temor a que 3I/ATLAS sea precisamente un “evento cisne negro”, es decir, un fenómeno raro pero con un impacto potencial enorme.

“Si tienes un evento de baja probabilidad y lo multiplicas por un gran impacto en la sociedad, debe tomarse en serio porque hay que asegurarse de que la interpretación sea correcta cuando las implicaciones son grandes”, sostuvo el científico.

Para explicar su postura, Loeb comparó esta lógica con hechos históricos que en su momento parecían poco probables pero terminaron teniendo consecuencias devastadoras.

El científico Avi Loeb sostiene que el objeto 3I/ATLAS podría encajar en el concepto de “cisne negro”. (Foto: NASA)

En un artículo publicado en Medium, el científico puso como ejemplos los atentados del 11 de septiembre o el episodio del Caballo de Troya. En esos casos, la falta de anticipación frente a un riesgo subestimado terminó generando daños de gran escala.

El astrofísico también sugirió que las autoridades podrían estar actuando con cautela para no generar alarma innecesaria. Según su visión, existe el temor a “gritar lobo” antes de tiempo (en alusión a la fábula clásica) y perder credibilidad ante la opinión pública si finalmente no se confirma ninguna amenaza real.

El científico señaló que el interés de agencias de inteligencia en este objeto lo convierte en un caso sin precedentes. (Foto: Josep M. Trigo-Rodríguez / B06 Montseny Observatory)

Sin embargo, Loeb fue más allá al señalar que, si su interpretación es correcta, “es el primer objeto astronómico que recibió tanta atención de las agencias de inteligencia, incluida la CIA”.

“Y eso lo hace interesante porque podría ser una plantilla para futuros objetos interestelares”, agregó el astrofísico.

Para Loeb, más allá del desenlace y de lo que pueda ocurrir con 3I/ATLAS, lo que está ocurriendo debería aprovecharse como una oportunidad para fortalecer los protocolos científicos frente a fenómenos cósmicos raros pero potencialmente peligrosos, de modo que la humanidad esté mejor preparada ante escenarios inesperados que podrían tener consecuencias de gran alcance.

Avi Loeb plantea que no debemos descartar la posibilidad de que 3I/ATLAS sea un artefacto tecnológico, basándose en anomalías que no pueden explicarse completamenten modelos naturales. (Foto: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona)

Sucesos que se convirtieron en eventos “cisne negro”

El inicio de la Primera Guerra Mundial (1914): El asesinato de un archiduque en Sarajevo desencadenó un conflicto mundial que nadie esperaba que durara años ni que modificara el mapa de Europa por completo.

El crack del 29 y la Gran Depresión: Una caída del mercado que no solo destruyó fortunas, sino que cambió las leyes financieras y la estructura social de todo el siglo XX.

Los atentados del 11 de septiembre (2001): Un evento que transformó la geopolítica, las libertades y la seguridad internacional en cuestión de horas.

La crisis financiera de 2008: El colapso del sistema hipotecario estadounidense que demostró que incluso las instituciones bancarias más "seguras" del mundo podían desmoronarse.

El surgimiento de Internet: Un "cisne negro positivo" que revolucionó la comunicación, el comercio y la estructura misma de la sociedad humana de una forma que era inimaginable décadas atrás.

La pandemia de covid (2020): Un evento que paralizó la economía global y cambió los hábitos de vida de miles de millones de personas simultáneamente.

Nota curiosa: se llaman “cisnes negros” porque, durante siglos, en el Viejo Mundo se creía que todos los cisnes eran blancos por definición. El término nació cuando se descubrieron cisnes negros en Australia, lo que rompió la creencia absoluta de lo que se consideraba posible hasta ese momento.

