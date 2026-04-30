Un grupo de científicos presentó una nueva propuesta para entender mejor cómo comenzó el universo. La investigación plantea una redefinición de la gravedad mediante un marco conocido como “gravedad cuántica”, que podría ayudar a explicar aspectos del Big Bang que no logran resolverse por completo con la teoría de la relatividad general de Albert Einstein.

La relatividad general, publicada en 1915, fue una de las bases de la física moderna para describir fenómenos a gran escala, como planetas, estrellas y galaxias; sin embargo, esta teoría presenta limitaciones cuando se intenta aplicar a condiciones extremas, como las existentes en los primeros instantes del universo o en el interior de los agujeros negros.

Para abordar este problema, investigadores liderados por Niayesh Afshordi, profesor de la Universidad de Waterloo y del Perimeter Institute, analizaron una teoría llamada Gravedad Cuántica Cuadrática. Según el equipo, este modelo sigue funcionando incluso bajo las altísimas temperaturas y densidades que habrían existido al inicio del cosmos.

En conversación con Space.com, Afshordi explicó: “La relatividad general funciona extraordinariamente bien en muchos contextos, pero cuando retrocedemos hasta el Big Bang y la aplicamos al interior de los agujeros negros, predice una singularidad: un momento en el que la densidad, la curvatura y la temperatura se vuelven formalmente infinitas. Eso suele ser una señal de que la teoría está siendo llevada más allá de donde se puede confiar”.

La investigación sugiere que la gravedad podría contener por sí sola los elementos necesarios para describir las primeras fases del cosmos. (Foto referencial: Pixabay)

“En otras palabras, es probable que la relatividad general sea incompleta para describir los primeros momentos del universo, cuando los efectos cuánticos también deberían importar”, agregó.

En el modelo tradicional del Big Bang, los científicos suelen partir de la teoría gravitacional de Einstein y agregar elementos extra para explicar la rápida expansión inicial del universo, especialmente un hipotético “campo de inflación”; no obstante, el nuevo enfoque plantea que parte de ese comportamiento temprano podría explicarse directamente a través de una versión extendida de la gravedad.

“Nuestro enfoque pregunta si parte de ese comportamiento del universo temprano podría surgir directamente de la propia gravedad, una vez que esta se extiende de una forma que se comporta mejor en energías extremadamente altas”, señaló Afshordi

“Así que, en lugar de tratar el Big Bang como un punto donde nuestras ecuaciones fallan y luego parchearlo con supuestos adicionales, estudiamos una teoría en la que la gravedad ya contiene los ingredientes necesarios para describir esa fase ultra temprana de forma más consistente”, añadió.

El estudio también cuestiona la idea de una singularidad infinita previa al origen del universo. (Foto referencial: Pixabay)

El investigador destacó además los resultados preliminares del modelo: “Nuestro modelo ofrece un ajuste muy bueno con los datos actuales, en algunos casos mejor que muchos modelos estándar de inflación”.

Ahora, el equipo busca comparar sus predicciones con futuras observaciones, como ondas gravitacionales primordiales y señales del fondo cósmico de microondas, para determinar si esta nueva visión sobre el origen del universo puede confirmarse.

El estudio del equipo fue publicado en la revista científica Physical Review Letters. Para revisarlo ingresa a este enlace: Physical Review Letters.

Gravedad cuántica, el nuevo modelo para entender el Big Bang

Según los expertos, la gravedad cuántica es un nuevo marco teórico diseñado para redefinir la gravedad y superar las limitaciones de la relatividad general de Einstein.

A diferencia de la teoría tradicional, este modelo sigue siendo funcional bajo las condiciones extremas de altísimas temperaturas y densidades que existieron en el origen del cosmos, permitiendo describir el comportamiento del universo temprano de forma más consistente.

Su importancia radica en que podría eliminar la “singularidad” del Big Bang, ese punto donde las ecuaciones actuales fallan al predecir valores infinitos.

Al tratar la gravedad como algo que ya contiene los ingredientes necesarios para explicar esa fase ultra temprana, los científicos ya no necesitarían “parchear” las teorías con supuestos adicionales, lo que ofrece una visión mucho más precisa y completa sobre cómo comenzó todo.

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