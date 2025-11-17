El paso del cometa interestelar 3I/ATLAS despertó un gran interés en la comunidad científica desde su detección. Su origen fuera del Sistema Solar lo convierte en un visitante extraordinario, por lo que diversos equipos de investigación dedicaron meses a calcular con precisión su trayectoria y su destino final. Gracias a ese trabajo, ahora es posible entender mejor cómo se desplazará el objeto en los próximos años.

Con ese objetivo, científicos de Europa y Estados Unidos combinaron la información recopilada por diversas sondas y bases de datos especializadas.

La Agencia Espacial Europea (ESA), por ejemplo, logró mejorar la predicción de la posición del cometa en un factor de 10 utilizando observaciones enviadas por la sonda ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), que actualmente orbita Marte.

Las nuevas predicciones indican cuándo se acercará más a la Tierra y cómo continuará su recorrido por el Sistema Solar. (Foto: The Virtual Telescope Project)

Por su parte, la NASA empleó datos del JPL Small-Body Database y del sistema HORIZONS para integrar la órbita y proyectar la evolución futura de 3I/ATLAS.

Según estas estimaciones, el 19 de diciembre de 2025 el cometa alcanzará su punto más cercano a la Tierra, situándose a unos 1,8 UA, casi el doble de la distancia entre nuestro planeta y el Sol. Meses después, el 16 de marzo de 2026, se espera que pase relativamente cerca de Júpiter, a tan solo 0,36 UA, lo que permitirá obtener más referencias sobre su trayectoria.

Tras estos encuentros, los astrónomos coinciden en que 3I/ATLAS seguirá avanzando sin regresar. Durante el 2026 continuará su recorrido en una órbita hiperbólica, lo que implica que se alejará de nuestro vecindario cósmico y volverá al espacio interestelar.

Los expertos confirman que el objeto seguirá una órbita hiperbólica y no regresará. (Foto: NASA)

Aunque su desplazamiento pueda asociarse a constelaciones como Virgo o Leo, no se dirige hacia ninguna estrella en particular; simplemente se perderá en la vastedad de la galaxia siguiendo una trayectoria rectilínea.

Actualmente, la misión JUICE de la ESA también está observando al cometa. Aunque la nave se encuentra más alejada de 3I/ATLAS que los orbitadores de Marte hace unas semanas, está realizando mediciones justo después de su máximo acercamiento al Sol, un momento en el que el cometa muestra mayor actividad.

La ESA anticipa que los datos recogidos por JUICE no estarán disponibles hasta febrero de 2026, debido a la distancia y al tiempo necesario para transmitir la información.

Este tipo de visitantes ofrece una oportunidad única para estudiar materiales provenientes de otras regiones de la galaxia. (Foto: NASA/ESA)

La agencia recuerda la importancia de mejorar la detección de objetos difíciles de observar.

“No debemos confiar únicamente en que las naves espaciales se encuentren cerca de objetos difíciles de observar que podrían representar una amenaza – concluye la ESA –. Por lo tanto, estamos preparando la misión Neomir para cubrir el punto ciego que el Sol crea para las observaciones de asteroides, ya que su intenso brillo eclipsa el tenue resplandor de un asteroide o cometa. Neomir se ubicará entre el Sol y la Tierra para detectar objetos cercanos a la Tierra que provengan de la dirección del Sol al menos tres semanas antes de un posible impacto con la Tierra”, señala la organización.

Para los científicos, cometas interestelares como 3I/ATLAS representan una oportunidad única para estudiar materiales provenientes de otras regiones de la galaxia, lo que serviría para entender la composición química y las condiciones de formación de otros sistemas estelares.

Detalle de la trayectoria del cometa 3I/ATLAS

Septiembre: Se acerca al Sol, desaparece de la vista por el resplandor solar.

Octubre: Cruza la órbita de Marte (aproximadamente a 30 millones de km de distancia).

29 de octubre: Perihelio (punto más cercano al Sol) a aproximadamente 210 millones de km. No visible desde la Tierra (está detrás del Sol).

Finales de noviembre: Reaparece en el cielo, en la constelación de Virgo. Visible antes del amanecer con telescopios potentes.

Diciembre: Se mueve a la constelación de Leo.

19 de diciembre: Máximo acercamiento a la Tierra (aproximadamente a 270 millones de km). No hay peligro de impacto.

Finales de diciembre: Se aleja rápidamente, abandona el Sistema Solar y vuelve al espacio interestelar.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí