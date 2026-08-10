Los glaciares del planeta almacenan una cantidad de hielo mucho mayor de lo que podría parecer y una nueva investigación acaba de ofrecer una estimación más precisa de esa reserva. Los científicos calculan que los glaciares situados fuera de las enormes capas de hielo de Groenlandia y la Antártida contienen alrededor de 150,000 kilómetros cúbicos de hielo.

Si todo ese hielo llegara a derretirse, el nivel promedio de los océanos aumentaría aproximadamente 32.3 centímetros, una subida capaz de agravar las inundaciones en numerosas zonas costeras del mundo.

Aunque ese escenario no ocurriría de manera inmediata, los investigadores advierten que el retroceso de los glaciares ya está acelerándose en distintas regiones debido al aumento de las temperaturas.

La inteligencia artificial permitió medir mejor el hielo

Para conocer con mayor precisión cuánto hielo queda almacenado en los glaciares, el equipo desarrolló un modelo de inteligencia artificial llamado IceBoost v2.0.

El sistema fue entrenado con más de siete millones de mediciones del grosor del hielo obtenidas en glaciares de diferentes partes del planeta.

El modelo combinó esos datos con 26 características físicas y geográficas, entre ellas la pendiente y la curvatura del terreno, la velocidad con la que se desplaza el hielo y la temperatura.

Después, los investigadores utilizaron esta información para calcular el grosor y el volumen de todos los glaciares incluidos en el Randolph Glacier Inventory, uno de los principales catálogos globales de estos cuerpos de hielo.

Los resultados fueron hasta 40% más precisos que los obtenidos mediante métodos anteriores cuando se compararon con observaciones realizadas directamente en el terreno.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de la meseta Geikie, en el este de Groenlandia, donde el modelo calculó casi el doble de hielo del que se había estimado anteriormente, con glaciares que alcanzan hasta 2 kilómetros de espesor.

Investigadores utilizaron un modelo de inteligencia artificial que analiza más de siete millones de mediciones para calcular el volumen de los glaciares. (Foto referencial: Magnific)

El deshielo amenaza algo más que las costas

“Debemos actuar rápidamente”, afirmó el investigador Niccolò Maffezzoli, de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia. “Se espera que los glaciares de latitudes medias, incluidos los de los Alpes, desaparezcan en las próximas décadas”.

El problema no se limita al aumento del nivel del mar. Los glaciares también funcionan como enormes reservas de agua dulce y alimentan ríos de los que dependen comunidades, ecosistemas y actividades agrícolas.

De acuerdo con el estudio, alrededor de 1,900 millones de personas dependen en algún grado del agua procedente de los glaciares.

A medida que el hielo se reduce, algunas regiones podrían recibir inicialmente más agua de deshielo; sin embargo, cuando los glaciares continúen disminuyendo, ese aporte comenzará a caer y podría generar problemas de abastecimiento de agua a largo plazo.

El nivel del mar ya está aumentando

Los nuevos cálculos también ayudan a comprender el riesgo que representa la pérdida de hielo para las zonas costeras.

El nivel promedio de los océanos ha aumentado unos 3.64 milímetros al año desde 1999, acumulando aproximadamente 9.38 centímetros en ese periodo.

Alrededor del 30% de ese incremento se relaciona con la expansión del océano debido al calentamiento del agua, mientras que el resto procede principalmente del derretimiento de glaciares y capas de hielo.

Además, los datos satelitales muestran que el ritmo de aumento se aceleró después de 2012 y llegó a unos 4.1 milímetros por año.

El modelo, publicado en la revista Scientific Data, permitirá a los científicos mejorar las simulaciones sobre cómo podrían evolucionar los glaciares hasta 2100.

Los investigadores esperan que estas estimaciones ayuden a calcular con mayor precisión cuánto hielo podría perderse y cuánto podría contribuir al aumento del nivel del mar en las próximas décadas.