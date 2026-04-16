Casi una semana después de que la nave Orion de la NASA regresara a la Tierra con los tripulantes de la misión Artemis II, el comandante de la histórica travesía a los alrededores de la Luna se pronunció sobre el elemento que se convirtió en un protagonista inesperado: el inodoro.

La misión Artemis II, la primera en regresar a la órbita lunar desde la década 70 del siglo pasado, ha hecho historia al lograr superar récords y nos ha revelado hermosas imágenes de nuestro planeta. Sin embargo, uno de los temas más controversiales de la misión fueron los problemas técnicos del retrete.

El comandante de Artemis II, Reid Wiseman, sonríe durante una conferencia de prensa en el Centro Espacial Johnson de la NASA el 16 de abril de 2026 en Houston, Texas. Su histórica misión de 10 días alrededor de la Luna concluyó con éxito hace casi una semana. (Foto de Danielle Villasana / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

“Solo quiero decir, de forma 100% directa: fue un inodoro maravilloso. El inodoro funcionó estupendo”, dijo este jueves Reid Wiseman, el comandante de la misión Artemis II. “Donde tuvimos un problema -y fue un problema real, no cabe duda- fue en la tubería de ventilación”, sostuvo el astronauta de la NASA.

De acuerdo con la explicación del comandante de la primera misión tripulada hacia la Luna en este siglo, “el retrete funcionaba perfectamente”. Sin embargo, “cuando salía el líquido por la parte inferior, se obstruía la tubería de ventilación”.

Wiseman también indicó que el tanque del millonario retrete -unos 23 millones de dólares- podía retener menos orina de lo esperado. “Fue divertido ver cómo se vaciaba aquello durante los dos primeros días”, agregó. “Son con mil millones de partículas hielo lanzadas hacia el espacio profundo”.

La imagen, una captura del video cedida por la NASA, muestra el retrete a bordo de Orion. (Foto: EFE/ NASA)

¿Qué fue lo que causó la obstrucción?

En un principio la NASA consideró que el hielo podría haber bloqueado la boquilla de ventilación. No obstante, tal y cómo se pudo seguir durante las transmisiones en vivo de la agencia espacial, el problema persistió después de calentar internamente la zona e incluso utilizando al Sol. La Actualmente, la NASA trabaja bajo la hipótesis de que una reacción química. Wiseman no quiere que los ingenieros que trabajaron en el inodoro espacial se sientan avergonzados. “Deben estar muy orgullosos. Era un invento magnífico”, destacó.

El entusiasmo del astronauta por el retrete no es de extrañar. Y es que pese a que haya presentado algunas fallas en este vuelo de prueba de Artemis II, se trata de un salto enorme en comparación con las misiones lunares de Apolo, cuando los primeros exploradores de nuestro satélite no contaron con ningún inodoro y se tuvieron que contentar con bolsas de mano.